i Nach den umstrittenen Freisprüchen im Freibad-Fall soll das Sexualstrafrecht auf mögliche Lücken untersucht werden. Helnut Graf Nach Freibad-Freisprüchen Ministerin prüft schärfere Strafen bei Sexualdelikten Vier Männer wurden nach mutmaßlichen Übergriffen auf Mädchen im Wiener Laaerbergbad freigesprochen. Jetzt prüft die Justizministerin das Gesetz. Von Newsdesk Heute 22.11.2026, 16:42 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Vier Männer wurden nach mutmaßlichen sexuellen Übergriffen auf Mädchen in einem Wiener Freibad freigesprochen. Nun kommt Bewegung in die politische Debatte: Justizministerin Anna Sporrer lässt prüfen, ob das Strafrecht eine Gesetzeslücke aufweist.

Der Fall aus dem Sommer 2025 sorgt weiter für Entsetzen. Im Wellenbecken des Laaerbergbads sollen vier erwachsene Männer drei Mädchen im Alter von 16 und 17 Jahren von hinten attackiert, mehrmals unter Wasser gedrückt und sexuell belästigt haben.

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Eines der Opfer soll sogar mit einem Finger penetriert worden sein. Im November 2026 wurden die vier Angeklagten aus Bulgarien im Zweifel freigesprochen. Das Gericht konnte nicht eindeutig feststellen, welcher der Männer die jeweiligen Handlungen gesetzt hatte.

Die Mutter eines der Opfer kritisierte das Urteil scharf und forderte eine Änderung der Gesetzeslage. Sie fühle sich vom Staat allein gelassen, hieß es. Auch Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) sprach sich für eine Nachschärfung des Sexualstrafrechts aus. "Das Sexualstrafrecht gehört dringend nachgeschärft", erklärte er der "Krone".

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Justizministerin lässt Gesetzeslage prüfen

Nun reagiert auch Justizministerin Anna Sporrer (SPÖ). Sie hat die Fachsektion im Justizministerium damit beauftragt, zu prüfen, ob die Beteiligung mehrerer Personen an einem Sexualdelikt als eigener Straftatbestand geregelt werden soll. Als mögliches Vorbild dient der Tatbestand des Raufhandels, bei dem mehrere Beteiligte strafrechtlich erfasst werden können.

"Wenn sich herausstellt, dass unerträgliche Verhaltensweisen gegenüber Frauen und Mädchen nicht sanktionierbar sind, müssen wir handeln", sagte Sporrer der "Krone". Die Bundesregierung habe sich im nationalen Aktionsplan gegen Gewalt dazu verpflichtet, das Sexualstrafrecht umfassend zu evaluieren und Schutzlücken zu schließen.

Dabei gehe es auch um die Verankerung des Konsensprinzips "Nur Ja heißt Ja". Eine konkrete Gesetzesänderung ist damit noch nicht beschlossen. Zunächst soll die Prüfung klären, ob und wo es tatsächlich rechtliche Lücken gibt.