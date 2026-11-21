i Das Wellenbecken im Wiener Laaerbergbad steht im Mittelpunkt des Prozesses. Sabine Hertel / Denise Auer Missbrauch im Laaerbergbad "Vom Staat alleingelassen!" – Mutter des Opfers tobt Vier Freisprüche nach dem Prozess um sexuelle Übergriffe im Laaerbergbad! Die Mutter des Opfers ist fassungslos. Jetzt reagiert auch der Kanzler. Von Newsdesk Heute 21.11.2026, 10:34 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die vier Freisprüche nach dem Prozess um sexuelle Übergriffe im Wiener Laaerbergbad sorgen weiter für heftige Diskussionen. Nun meldet sich die Mutter einer betroffenen Jugendlichen zu Wort. Die Wienerin ist über den Ausgang des Verfahrens fassungslos und erhebt schwere Vorwürfe gegen die Gesetzgebung. Auch Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) fordert Konsequenzen.

"Ich bin wütend auf die Gesetzgebung", erklärt die Mutter im Gespräch mit der "Krone". Besonders schmerzt sie, dass ihre Tochter nach dem belastenden Gerichtsverfahren weiterhin unter den Folgen des Vorfalls leidet.

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Mädchen im Wellenbecken bedrängt

Der Fall ereignete sich am 22. Juni 2025 im Laaerbergbad in Wien-Favoriten. Vier Jugendliche wollten einen Sommertag im Schwimmbad verbringen, als sie nach ihren Aussagen im Wellenbecken von mehreren Männern umzingelt wurden.

Die Mädchen schilderten, dass sie festgehalten, unter Wasser gedrückt und sexuell bedrängt worden seien. Bei einem Mädchen soll laut Anklage das Bikinioberteil geöffnet und die Hose zur Seite gezogen worden sein. Zudem soll es zu einer sexuellen Handlung gekommen sein, die von der Staatsanwaltschaft als Vergewaltigung gewertet wurde.

Die Mutter berichtet, ihre Tochter und deren Freundinnen hätten während des Vorfalls zeitweise keine Luft bekommen und Todesangst gehabt.

Vier Männer im Zweifel freigesprochen

Am Mittwoch (18. November) endete der Prozess am Wiener Landesgericht mit vier Freisprüchen. Die Angeklagten, vier bulgarische Staatsbürger, hatten die Vorwürfe bestritten.

Das Gericht hielt die Aussagen der Jugendlichen zwar für glaubwürdig, konnte aber nicht mit der für eine Verurteilung erforderlichen Sicherheit feststellen, welche der angeklagten Männer an welchen Handlungen beteiligt gewesen waren.

Deshalb wurden die Beschuldigten im Zweifel freigesprochen. Die Urteile sind noch nicht rechtskräftig. Unmittelbar nach der Verkündung gab die Staatsanwältin keine Erklärung ab.

Für die Mutter ist diese Entscheidung nur schwer nachvollziehbar. "Ich fühle mich vom Staat alleingelassen", sagt sie. Ihre Tochter und deren Freundinnen hätten nichts falsch gemacht, sondern lediglich einen Nachmittag im Schwimmbad verbringen wollen.

Mutter berichtet von Folgen für Tochter

Besonders belastend sei für die Familie, dass der Vorfall das Leben der Jugendlichen bis heute beeinflusse. "Meine Tochter hat die Lust, ins Bad zu gehen, komplett verloren", berichtet die Mutter. Sie beschreibt das Mädchen als trauriger und gereizter als vor dem Vorfall.

Auch die finanziellen Folgen beschäftigen die Familie. Laut der Wienerin sind Anwaltskosten von mehreren Tausend Euro entstanden, die sie selbst tragen müsse.

Das Urteil habe ihre Tochter schwer getroffen. Zusätzlich schildert die Mutter eine belastende Szene nach der Verhandlung: Einer der freigesprochenen Männer habe beim Verlassen des Gerichtssaals ein Mädchen angegrinst und ihr eine Kusshand zugeworfen.

Kritik auch am Polizeieinsatz

Unzufrieden zeigt sich die Mutter zudem mit dem Vorgehen der Polizei nach dem Vorfall. Aus ihrer Sicht hätten die Beamten zunächst nicht ausreichend reagiert. Laut ihrem Bericht hätten die Freundinnen später selbst Fotos von mutmaßlich Beteiligten gemacht und damit bei der Identifizierung geholfen.

Tatsächlich geht auch aus bisherigen Berichten zum Verfahren hervor, dass die Mädchen nach dem ersten Polizeieinsatz zumindest zwei Verdächtige erneut im Bad entdeckten und fotografierten. Die Mutter fordert nun Änderungen der gesetzlichen Rahmenbedingungen. Sie befürchtet, dass sich ähnliche Fälle wiederholen könnten, wenn bei Übergriffen durch mehrere Personen eine individuelle Zuordnung der Handlungen nicht gelingt.

Stocker fordert schärferes Sexualstrafrecht

Auch Bundeskanzler Christian Stocker meldet sich nach den Freisprüchen zu Wort. "Es gibt Entscheidungen der Justiz, die viele Menschen in unserem Land zu Recht einfach nicht mehr verstehen!", kritisiert der ÖVP-Chef.

"Laut Gericht wurde ein Mädchen von einer Gruppe junger Männer belästigt, bedrängt und sexuell missbraucht. Zwei der Männer hat sie sogar identifiziert. Trotzdem wurden sie alle freigesprochen, weil die konkrete Zuordnung der Handlung nicht festgestellt werden konnte. Das zeigt: Es gibt hier in unserem Sexualstrafrecht Bedarf, nachzuschärfen."

Aus seiner Sicht müsse deshalb das Sexualstrafrecht dringend nachgeschärft werden. Wenn feststehe, dass ein Verbrechen begangen wurde, dürfe die strafrechtliche Verantwortung nicht allein daran scheitern, dass unklar sei, wer welchen Teil der Tat ausgeführt habe.

Die Forderung wirft allerdings eine grundlegende rechtsstaatliche Frage auf: Auch bei gemeinsam begangenen Straftaten muss die Beteiligung einer angeklagten Person mit der erforderlichen Sicherheit nachgewiesen werden. Die bloße Anwesenheit am Tatort reicht dafür nicht.

Stocker: "Wenn feststeht, dass ein Verbrechen passiert ist, darf es nicht ungestraft bleiben, nur weil unklar ist, wer welchen Teil davon begangen hat. Wenn der Justiz bei Sexualdelikten die Hände gebunden sind, dann müssen wir eine analoge Regelung zum Raufhandel einführen, um sicherzustellen, dass solche Straftaten auch tatsächlich zu Verurteilungen führen."

Für die betroffene Familie bleibt nach dem Urteil vor allem die Enttäuschung. Die Mutter hofft nun, dass die öffentliche Diskussion zumindest dazu führt, den Schutz von Opfern und die rechtlichen Möglichkeiten bei Gruppenübergriffen erneut zu überprüfen.