i Ein Mann wurde festgenommen. iStock Autodieb in Wien geschnappt Frau hört lautes Klirren – dann klickten Handschellen Eine Frau beobachtete in Wien-Leopoldstadt einen mutmaßlichen Autoeinbruch und alarmierte die Polizei. Der Verdächtige wurde festgenommen. Von Newsdesk Heute 20.11.2026, 20:45 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein lautes Klirren ließ eine Passantin am Donnerstag in Wien-Leopoldstadt aufhorchen. Als sich die 37-Jährige umsah, bemerkte sie einen Mann, der offenbar gerade einen Rucksack aus einem beschädigten Auto stahl.

Der Vorfall ereignete sich gegen 11 Uhr in der Nordbahnstraße. Die Frau war gerade auf dem Weg zur Arbeit, als ihr ein unbekannter Mann auffiel.

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Rucksack aus Auto gestohlen

Dieser wirkte auf die Passantin äußerst nervös. Er sah sich wiederholt aufgeregt um, weshalb die 37-Jährige auf ihn aufmerksam wurde. Kurz darauf hörte sie das Geräusch einer zerbrechenden Glasscheibe.

Als die Frau nach dem Ursprung des Geräuschs suchte, soll der Unbekannte durch die beschädigte Seitenscheibe eines Fahrzeugs gegriffen haben. Laut Polizeibericht nahm er einen Rucksack aus dem Wagen und flüchtete anschließend.

Die Passantin verständigte die Polizei und konnte den Beamten eine genaue Beschreibung des Verdächtigen geben.

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Festnahme

Die Hinweise der Zeugin führten rasch zu einem Fahndungserfolg. Bereits kurze Zeit später hielten Polizisten am Volkertplatz einen Mann an, auf den die Beschreibung zutraf. Bei den weiteren Ermittlungen konnte ein aufgefundener Rucksack mit dem beschädigten Fahrzeug in der Nordbahnstraße in Verbindung gebracht werden.

Die Beamten nahmen den 38-jährigen algerischen Staatsangehörigen vorläufig fest. Nach der Festnahme wurde die Staatsanwaltschaft Wien eingeschaltet. Auf deren Anordnung brachten die Beamten den 38-Jährigen in eine Justizanstalt.