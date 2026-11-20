i Der Mann wurde rechtskräftig verurteilt. Denise Auer/iStock Richter warnt ihn eindringlich Cousin (18) von Westbahnhof-Anschlagsplaner verurteilt Der Cousin des verhinderten Westbahnhof-Attentäters wurde zu 15 Monaten bedingter Haft verurteilt. Das Urteil ist rechtskräftig. Von Newsdesk Heute 20.11.2026, 16:41 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der verhinderte Terroranschlag auf den Wiener Westbahnhof beschäftigt die Justiz weiter. Am Freitag musste sich der ältere Cousin des damals 15-jährigen mutmaßlichen Attentäters vor dem Wiener Landesgericht verantworten. Der inzwischen 18-Jährige wurde wegen der Verbreitung von IS-Propagandamaterial zu 15 Monaten bedingter Haft verurteilt. Zusätzlich muss er sich einer psychotherapeutischen und psychiatrischen Behandlung unterziehen. Das Urteil ist bereits rechtskräftig.

Der Prozess dauerte weniger als eine Stunde, berichtet der ORF Wien. Der Angeklagte zeigte sich schuldig und erklärte sich auch mit der vom Gericht angeordneten Behandlung einverstanden. Sowohl die Verteidigung als auch die Staatsanwaltschaft verzichteten auf Rechtsmittel. Damit ist das Urteil rechtskräftig.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Richter mahnt zu Abstand vom Cousin

Bei der Strafbemessung wurden dem 18-Jährigen sein junges Alter und sein Lebenswandel seit der Tat zugutegehalten. Um die Haftstrafe nicht antreten zu müssen, muss er sich nun in psychotherapeutische und psychiatrische Behandlung begeben. Der Richter gab ihm bei der Urteilsverkündung außerdem einen deutlichen Rat mit: Er solle sich künftig von seinem Cousin fernhalten.

Die Staatsanwaltschaft hatte dem Angeklagten neben der Verbreitung von IS-Propagandamaterial auch die Beteiligung an einer terroristischen Vereinigung, einer kriminellen Organisation sowie schwere Sachbeschädigung gegen kritische Infrastruktur vorgeworfen. Wie von seiner Verteidigerin angekündigt, bekannte er sich schuldig.

Die Bilder des Tages i ?

Prozess wegen Verwandtschaft besonders beachtet

Das Interesse an der Verhandlung war groß. Der kleine Gerichtssaal war vollständig besetzt, einige Besucher mussten mangels Sitzplätzen wieder gehen. Die Verteidigerin erklärte zu Beginn, dass die Aufmerksamkeit weniger mit den konkreten Vorwürfen gegen ihren Mandanten zu tun habe. Vielmehr stehe dessen Verwandtschaft mit dem verhinderten Westbahnhof-Attentäter im Mittelpunkt.

Dieser war im Vorjahr als damals 15-Jähriger wegen Terroranschlagsplänen verurteilt worden. Zu den möglichen Anschlagszielen gehörte unter anderem der Wiener Westbahnhof. Das Gericht verhängte damals eine teilbedingte Haftstrafe.

Der nun verurteilte Cousin muss sich künftig von ihm fernhalten. Mit dem rechtskräftigen Urteil ist das Verfahren gegen den 18-Jährigen abgeschlossen.