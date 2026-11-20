i Der 55-Jährige wurde festgenommen. (Symbolbild) iStock Randale in Wien-Alsergrund Faust-Attacke auf Polizisten – Pfefferspray eingesetzt Ein 55-Jähriger soll in Wien mehrere Passanten attackiert haben. Als Polizisten einschritten, griff er auch einen Beamten an. Von Newsdesk Heute 20.11.2026, 18:16 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Polizeieinsatz in Wien eskalierte am Donnerstagabend: Ein Mann soll zunächst versucht haben, mehrere Passanten zu schlagen. Als Polizisten einschritten, wurden sie selbst zum Ziel seiner Attacken.

Der Vorfall ereignete sich am Donnerstag gegen 18.10 Uhr im Bereich der Heiligenstädter Straße in Wien-Alsergrund. Beamte des Stadtpolizeikommandos Döbling waren gerade mit einer Fahrzeuganhaltung beschäftigt, als sie von Passanten angesprochen wurden.

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Polizist mit Fäusten attackiert

Die Zeugen berichteten von einem unbekannten Mann, der auf der Straße offenbar grundlos auf andere Menschen losgehen soll. Die Polizisten reagierten sofort und begaben sich zu dem Verdächtigen. Doch statt sich kontrollieren zu lassen, soll dieser plötzlich auf einen der Beamten zugelaufen sein.

Laut Polizei versetzte der Mann dem Beamten mehrere Faustschläge in Richtung des Oberkörpers. Anschließend ergriff er die Flucht und lief in Richtung Liechtenwerder Platz davon. Die Polizisten nahmen zu Fuß die Verfolgung auf. Währenddessen blieb der Verdächtige jedoch stehen und versuchte laut Polizei erneut, die Beamten mit Faustschlägen anzugreifen.

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Pfefferspray eingesetzt

Um den Mann zu stoppen, setzte einer der Polizisten Pfefferspray ein. Anschließend konnte der 55-jährige Staatsangehörige der Demokratischen Republik Kongo vorläufig festgenommen werden.

Bei der weiteren Klärung des Vorfalls stellte sich laut Polizei heraus, dass der Verdächtige kurz zuvor bereits versucht haben soll, drei Passanten mit Schlägen zu attackieren. Die drei Personen blieben unverletzt.

Bei dem Einsatz erlitt ein Polizist Verletzungen. Diese waren offenbar nicht so schwer, dass er seinen Dienst abbrechen musste. Der Beamte konnte seine Arbeit nach der Amtshandlung fortsetzen.