i Ein Lkw mit 1,9 Tonnen Sprengstoff an Bord wurde wegen schwerer Mängel gestoppt. LPD Wien Schwere Mängel 1,9 Tonnen Sprengstoff! Polizei stoppt Lkw in Wien Brisante Kontrolle in Wien-Simmering! Ein Lkw mit 1,9 Tonnen Sprengstoff an Bord wurde wegen schwerer Mängel gestoppt. Von Newsdesk Heute 20.11.2026, 16:42 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Ölverlust wurde einem Gefahrguttransporter am Donnerstag in Wien-Simmering zum Verhängnis. Bei einer genaueren Kontrolle stellte sich heraus, dass der Lkw nicht nur schwere technische Mängel aufwies, sondern auch 1,9 Tonnen gewerblichen Sprengstoff geladen hatte.

Beamte der Wiener Landesverkehrsabteilung wurden gegen 10.45 Uhr während ihres Streifendienstes auf das Fahrzeug aufmerksam. Schon bei der ersten Überprüfung bemerkten die Polizisten, dass Öl aus dem Lkw austrat. Daraufhin wurde der Transporter zur Landesfahrzeugprüfstelle in Simmering gebracht.

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Polizei stoppt Weiterfahrt

Dort nahmen Sachverständige das Fahrzeug genauer unter die Lupe und entdeckten gleich mehrere gravierende Mängel. Die Konsequenz: Die Kennzeichen wurden an Ort und Stelle abgenommen, der Lenker durfte seine Fahrt nicht fortsetzen.

Besonders brisant war die Ladung des Schwerfahrzeugs. An Bord befanden sich insgesamt 1,9 Tonnen gewerblicher Sprengstoff. Gerade bei solchen Transporten gelten strenge Sicherheitsvorschriften, um mögliche Gefahren zu verhindern.

Auf den Transport folgen nun mehrere Anzeigen wegen Verstößen gegen das Gefahrgutbeförderungsgesetz sowie das Kraftfahrgesetz. Durch die Kontrolle konnte laut Polizei eine weitere Gefährdung durch den Lkw verhindert werden.