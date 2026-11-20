i Elfriede Kis (78) und ihr junger Helfer Piotr (18) am Wiener Westbahnhof, wo er ihr nach einem Zusammenbruch zur Seite stand. Sabine Hertel Plötzlich ohnmächtig Drama in U-Bahn-Station – Oma knallt auf Boden Elfriede Kis (78) verliert am Wiener Westbahnhof das Bewußtsein. Ein 18-Jähriger eilt ihr zu Hilfe. Jetzt erzählen beide von dem Vorfall. Von Devlet Orhan 20.11.2026, 21:35 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Elfriede Kis (78) war am 27. Oktober auf dem Weg zur physikalischen Therapie in die Therme Oberlaa, als sie am Wiener Westbahnhof plötzlich zusammenbrach. Die Hernalserin wartete in der U6-Station auf den Lift, verlor das Bewusstsein und stürzte auf den Hinterkopf.

Der 18 jährige Piotr beobachtete den Unfall von der Rolltreppe aus und eilte sofort zu ihr. Die Hilfsbereitschaft des jungen Mannes berührte die Pensionistin so sehr, dass sie sich Wochen später an "Heute" wandte.

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Piotr zögerte keine Sekunde

"Ich habe gesehen, wie die ältere Dame auf den Hinterkopf gefallen ist", schildert Piotr gegenüber "Heute". Er lief zu ihr, zog seine Jacke aus und legte sie unter ihren Kopf.

Kurz darauf kamen weitere Passanten dazu. Ein Mann kündigte laut Piotr an, die Rettung zu verständigen, kehrte aber nicht zurück. Nach einigen Minuten bat der 18-Jährige deshalb einen anderen Passanten, den Notruf abzusetzen. "Währenddessen habe ich mit der Frau geredet, immer wieder gefragt, wie sie sich fühlt", erzählt Piotr.

78-Jährige hat einen besonderen Wunsch

"Ein 18-jähriger junger Mann hat sich die ganze Zeit, bis zum Eintreffen der Rettung, neben mir gekniet und mir die Hand gehalten", erinnert sich Kis. Noch vor Ort bat sie den Burschen um seine Telefonnummer. Piotr gab diese einem Sanitäter, der den Kontakt anschließend in ihrem Handy speicherte.

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"Nun möchte ich mich bei diesem jungen Mann bedanken", erklärt die Wienerin und wünscht sich, dass seine Hilfsbereitschaft öffentlich gewürdigt wird. Der Grund dafür ist für die 78-Jährige ganz einfach: "Diese Hilfestellung ist nicht selbstverständlich."