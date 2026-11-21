i Die bekannte Anwältin Kristina Venturini berichtet über ihren aufsehenerregendsten Fall. IMAGO / Panthermedia, Deak Marcus E. / VGN Medien Holding / picturedesk.com Reise am Hochzeitstag Wiener lässt Frau am Flughafen sitzen, fliegt zu Flamme Eine Reise zum zehnten Hochzeitstag endet für eine Wienerin mit einem Schock. Ihr Mann lässt sie am Flughafen stehen und fliegt nach New York. Von Österreich Heute 21.11.2026, 06:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

"Es gibt Sachen, von denen man glaubt, die kann es überhaupt nicht geben", leitet die renommierte Scheidungsanwältin Kristina Venturini im Podcast "Petra Führich Talks" ihre Erzählung ein. Sie schildert den außergewöhnlichsten Fall ihrer Karriere: Ein Mann schenkte seiner Ehefrau zum zehnten Hochzeitstag eine Reise nach Lissabon. Aber: Er selbst flog nicht mit, sondern begab sich auf eine Reise mit seiner Geliebten.

Am Flughafen verschwindet der Ehemann

"Das war ganz skurril", schildert Venturini im Podcast. Das Paar war seit zehn Jahren zusammen, hatte zwei Kinder und wollte mit einer Reise nach Portugal seine Ehe wieder aufleben lassen. Die Frau freute sich auf die gemeinsamen Tage und packte ihre Koffer.

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Am Flughafen verlief zunächst alles wie geplant. Beide gingen durch die Sicherheitskontrolle. Dann erklärte der Mann, er wolle noch ein Parfum kaufen und wünschte seiner Frau schöne Tage in Lissabon.

Frau alleine im Flieger

Noch dachte sie sich nichts dabei und ging zum Gate. Doch ihr Ehemann tauchte nicht mehr auf. Selbst als das Flugzeug zum Einsteigen bereit war, fehlte von ihm jede Spur. Die Frau fragte beim Flugpersonal nach und stieg schließlich alleine in den Flieger.

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Nachricht auf dem iPad verrät alles

In Lissabon angekommen, erwartete sie ein romantisch vorbereitetes Hotelzimmer mit Rosen und Champagner. Von ihrem Mann fehlte weiterhin jede Spur.

Als sie ihr iPad öffnete, entdeckte sie über die iCloud eine Nachricht ihres Ehemannes an eine andere Frau: "Hi, honey, I'm there in six hours, I love you, the love of my life" ("Hallo, Schatz, ich bin in sechs Stunden da. Ich liebe dich, du bist die Liebe meines Lebens").

Jetzt erst wurde es der Frau klar: Ihr Mann war nicht verschwunden, sondern nach New York geflogen. Seine Ehefrau hatte er alleine nach Portugal reisen lassen.

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Anwältin holt Wohnung für die Frau

Völlig aufgelöst kontaktierte die Frau schließlich Anwältin Kristina Venturini. Nach ihrer Rückkehr nach Wien legte die Juristin los: "Wir machen jetzt ganz eine schnelle Scheidung und nehmen ihm einfach die Wohnung weg", sagte damals die Anwältin der betrogenen Ehefrau.

Die Wohnung hatte die Frau nicht nötig, "Das war ein kleines Trostpflaster", so Venturini. Finanziell war die Frau abgesichert, sie ist erfolgreiche Bankerin.

Trotz allem wollte sie ihren Mann zurück

Doch der Verlust ihrer Ehe traf die Frau schwer. Laut Venturini fiel sie nach der Trennung in ein tiefes Loch und konnte das Geschehene kaum verarbeiten.

Auch die finanziell erfolgreiche Scheidung konnte daran nichts ändern. "Es war ihr alles egal, weil sie wollte diesen Mann zurückhaben", erzählt die Anwältin.