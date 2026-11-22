i Die Bilder aus 2015 sind den Österreichern ins Gedächtnis gebrannt. Inzwischen ist der Migrantenstrom deutlich zurückgegangen, mehr als 13.000 haben Österreich 2026 wieder verlassen APA-Images / APA / GEORG HOCHMUTH Ausreisen und Abschiebungen 13000 wieder weg! Ministerium legt neue Asyl-Zahlen vor Österreich meldet 13.411 Ausreisen bis Ende Oktober. Gleichzeitig sinken die Asylanträge stark. Der Innenminister will nun den Ruanda-Plan umsetzen. Von Newsdesk Heute 22.11.2026, 09:53 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Neue Zahlen aus dem Innenministerium zeigen einen deutlichen Rückgang der Asylanträge in Österreich. Gleichzeitig mussten bis Ende Oktober 2026 insgesamt 13.411 Menschen das Land verlassen.

Für Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) ist das ein Beleg für seinen restriktiven Migrationskurs. Der Minister will die Entwicklung nun dauerhaft absichern – unter anderem mit Rückkehrzentren in Ruanda.

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Dabei ist eine Unterscheidung wichtig: Von den 13.411 Ausreisen erfolgten 6.633 zwangsweise, 6.778 Menschen reisten eigenständig aus. Bei 4.440 Fällen bestand ein Asylbezug.

Asylanträge um 44 Prozent gesunken

Besonders stark ist laut den am Sonntag veröffentlichten Zahlen der Rückgang bei den Asylanträgen. Von Jänner bis Oktober 2026 wurden in Österreich insgesamt 8.152 Anträge gestellt. Im selben Zeitraum des Vorjahres waren es noch 14.661 gewesen. Das entspricht einem Minus von mehr als 44 Prozent.

Auch die Oktoberzahlen fallen deutlich niedriger aus: Insgesamt wurden 755 Erst- und Folgeanträge registriert, gegenüber 1.314 im Oktober 2025. Bei den tatsächlichen Erstanträgen liegt der Wert sogar bei nur 247. Ein Jahr zuvor waren es noch 650 gewesen – ein Rückgang um 62 Prozent.

Karner will Abschiebezentren in Ruanda

Für den Innenminister reichen diese Zahlen allerdings nicht aus. Die Entwicklung müsse langfristig gesichert werden, betont Karner: "Um die Bevölkerung in Österreich nachhaltig zu entlasten, müssen wir die Minuszuwanderung im Bereich Asyl langfristig absichern. Rückkehrzentren außerhalb der Europäischen Union sind dazu eine wichtige und innovative Maßnahme."

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Gemeinsam mit Deutschland, Dänemark, Griechenland und den Niederlanden will Österreich deshalb ein Rückkehrzentrum im ostafrikanischen Ruanda schaffen.

Die fünf Staaten haben am 16. November den Beginn konkreter Verhandlungen bekannt gegeben. Karner rechnet damit, dass in den ersten beiden Monaten des Jahres 2027 eine Vereinbarung unterzeichnet werden kann.

Noch im kommenden Jahr sollen nach dem Zeitplan der beteiligten Regierungen erste Rückführungen stattfinden. Eine endgültige Vereinbarung liegt allerdings noch nicht vor.

Familiennachzug fast vollständig gestoppt

Auch beim Familiennachzug meldet das Innenministerium einen massiven Rückgang. Von Jänner bis Oktober 2025 kamen noch 1.039 Menschen über den Familiennachzug nach Österreich. Im selben Zeitraum dieses Jahres waren es nur 61. Im Oktober wurde laut Ministerium lediglich eine Einreise aus einem sozialen Härtefall registriert.

Der vorübergehende Stopp des Familiennachzugs soll den Angaben zufolge weiter verlängert werden. Anschließend ist eine Quotenregelung vorgesehen. Die entsprechende Niederlassungsverordnung für 2026 und 2027 befindet sich noch bis 27. November in Begutachtung.

Nur noch 419 Aufgriffe im Burgenland

Einen weiteren starken Rückgang verzeichnet das Innenministerium bei den Aufgriffen an der burgenländischen Grenze. Von Jänner bis Mitte November 2022 wurden dort noch rund 73.400 Menschen nach irregulären Grenzübertritten angehalten. Im entsprechenden Zeitraum 2026 waren es laut den vorgelegten Zahlen nur noch 419.

Das Ministerium führt diese Entwicklung unter anderem auf verstärkte Grenzkontrollen, die Zusammenarbeit mit Ungarn und veränderte Schlepperrouten zurück.

Fast die Hälfte der Abgeschobenen verurteilt

Von den 6.633 zwangsweise außer Landes gebrachten Personen waren laut Innenministerium knapp 49 Prozent in Österreich strafrechtlich verurteilt worden. Gleichzeitig betont das Ministerium die Bedeutung freiwilliger Ausreisen. Diese seien für die Republik wesentlich kostengünstiger als Abschiebungen.

Auch in der Grundversorgung zeigt sich ein Rückgang. Aktuell werden 39.702 Menschen betreut, darunter rund 4.900 Asylwerberinnen und Asylwerber. Laut Ministerium ist das der niedrigste entsprechende Wert seit knapp 30 Jahren. Den größten Anteil an den Menschen in Grundversorgung machen mit 24.410 Personen Kriegsvertriebene aus der Ukraine aus.