i Nach den vier Freisprüchen im Prozess um sexuelle Übergriffe im Wiener Laaerbergbad fordert Bundeskanzler Christian Stocker eine Gesetzesänderung ein. Helmut Graf; Denise Auer Stocker-Ansage zu Freisprüchen Missbrauch im Freibad "darf nicht ungestraft bleiben" Nach vier Freisprüchen im Laaerbergbad-Prozess fordert Kanzler Stocker eine Gesetzesänderung: "Darf nicht ungestraft bleiben." Von Newsdesk Heute 21.11.2026, 11:12 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die vier Freisprüche im Prozess um sexuelle Übergriffe im Wiener Laaerbergbad haben eine politische Debatte ausgelöst. Jetzt geht Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) einen Schritt weiter: Er fordert eine konkrete Änderung des Sexualstrafrechts. Sein Vorbild ist eine bereits bestehende Regelung für Schlägereien und Gruppenangriffe.

"Es gibt Entscheidungen der Justiz, die viele Menschen in unserem Land zu Recht einfach nicht mehr verstehen", erklärt Stocker. Der Kanzler sieht nach dem Urteil eine Lücke im Strafrecht, die aus seiner Sicht geschlossen werden muss.

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Vier Freisprüche trotz glaubwürdiger Aussagen

Auslöser ist ein Vorfall vom Juni 2025 im Laaerbergbad in Wien-Favoriten. Mehrere jugendliche Mädchen berichteten, im Wellenbecken von erwachsenen Männern bedrängt, festgehalten und sexuell missbraucht worden zu sein.

Einem Mädchen soll unter anderem das Bikinioberteil geöffnet worden sein. Laut Anklage kam es zudem zu einer sexuellen Handlung, die als Vergewaltigung eingestuft wurde.

Am Mittwoch (18. November) wurden vier angeklagte Männer am Wiener Landesgericht im Zweifel freigesprochen. Die Angeklagten hatten die Vorwürfe bestritten.

Das Gericht hielt die Aussagen der Mädchen für glaubwürdig. Allerdings konnte nicht mit der erforderlichen Sicherheit festgestellt werden, welcher Angeklagte welche konkrete Handlung begangen hatte. Die Urteile sind noch nicht rechtskräftig.

Stocker: "Sexualstrafrecht nachschärfen"

Genau an diesem Punkt setzt die Kritik des Bundeskanzlers an: "Laut Gericht wurde ein Mädchen von einer Gruppe junger Männer belästigt, bedrängt und sexuell missbraucht. Zwei der Männer hat sie sogar identifiziert. Trotzdem wurden sie alle freigesprochen, weil die konkrete Zuordnung der Handlung nicht festgestellt werden konnte", kritisiert Stocker.

Für ihn ist das ein klares Signal, dass der Gesetzgeber tätig werden müsse. "Das zeigt: Es gibt hier in unserem Sexualstrafrecht Bedarf, nachzuschärfen."

Der ÖVP-Chef will verhindern, dass mutmaßlich gemeinsam begangene Sexualdelikte allein deshalb ohne Verurteilung bleiben, weil die einzelnen Tathandlungen nicht zweifelsfrei bestimmten Beschuldigten zugeordnet werden können.

Kanzler bringt Raufhandel-Regel ins Spiel

Stocker nennt auch bereits ein konkretes rechtliches Vorbild: den Paragrafen 91 des Strafgesetzbuches, der den sogenannten Raufhandel regelt.

Dort kann unter bestimmten Voraussetzungen bereits die nachgewiesene tätliche Teilnahme an einer Schlägerei oder einem Angriff mehrerer Personen strafbar sein, wenn dadurch eine entsprechend schwere Verletzungsfolge eintritt. Es muss dann nicht zwingend festgestellt werden, welcher Beteiligte den konkreten verletzenden Schlag gesetzt hat.

Stocker will ein vergleichbares Modell für sexuelle Gruppenübergriffe prüfen: "Wenn feststeht, dass ein Verbrechen passiert ist, darf es nicht ungestraft bleiben, nur weil unklar ist, wer welchen Teil davon begangen hat", betont der Kanzler.

Seine Forderung formuliert er unmissverständlich: "Wenn der Justiz bei Sexualdelikten die Hände gebunden sind, dann müssen wir eine analoge Regelung zum Raufhandel einführen, um sicherzustellen, dass solche Straftaten auch tatsächlich zu Verurteilungen führen."

Was eine Gesetzesänderung bedeuten würde

Der Vorschlag würde bei der Frage ansetzen, welche Beteiligung an einem gemeinschaftlichen Sexualdelikt strafbar sein soll und was dafür bewiesen werden muss.

Dabei bleibt ein zentraler rechtsstaatlicher Grundsatz bestehen: Auch bei einer Regelung nach dem Vorbild des Raufhandels müsste die strafbare Beteiligung jedes einzelnen Angeklagten nachgewiesen werden. Die bloße Anwesenheit am Tatort dürfte nicht automatisch zu einer Verurteilung führen.

Mutter fordert ebenfalls Konsequenzen

Die politische Forderung kommt, nachdem sich die Mutter eines betroffenen Mädchens öffentlich über die Freisprüche empört hatte. "Ich fühle mich vom Staat alleingelassen", erklärte sie gegenüber der "Krone". Ihre Tochter leide weiterhin unter den Folgen des Vorfalls und habe die Freude an Schwimmbadbesuchen verloren.

Auch die Anwaltskosten von mehreren Tausend Euro belasten die Familie. Die Mutter erwartet sich deshalb Konsequenzen von der Politik. Mit seinem Vorstoß will Stocker nun eine Änderung der gesetzlichen Rahmenbedingungen anstoßen. Ob und wann ein entsprechender Gesetzesentwurf vorgelegt wird, ist derzeit offen.