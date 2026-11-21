i Der Jugendliche (13) war Bewohner der Auszeit-WG, als er zwei Überfälle begangen haben soll iStock "Jugendliche Gfraster" Systemsprenger (13) ging von Auszeit-WG auf Raubzug Ein 13-jähriger aus Wiens Auszeit-WG soll an einem Tag zwei Trafiken überfallen haben. Eine Angestellte wurde verletzt. Nun schaltet sich Karner ein. Von Newsdesk Heute 21.11.2026, 07:18 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Neue schwere Vorwürfe gegen einen erst 13 Jahre alten Buben aus der umstrittenen Wiener Auszeit-WG! Der Jugendliche soll an einem einzigen Tag gleich zwei Trafiken in Favoriten überfallen haben. Bei einem der mutmaßlichen Raubüberfälle wurde eine 65-jährige Angestellte verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Jetzt schaltet sich auch Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) ein.

Besonders brisant: Der Tatverdächtige ist in einer Einrichtung untergebracht, die eigens für Kinder mit schweren wiederholten Gesetzesverstößen geschaffen wurde. Trotzdem soll er die beiden Überfälle begangen haben.

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Angestellte (65) bei Überfall verletzt

Wie die "Krone" am Freitagabend berichtet, soll der 13-Jährige zunächst eine Trafik im 10. Wiener Gemeindebezirk überfallen haben. Anschließend soll er ein weiteres Tabakfachgeschäft aufgesucht haben.

Dort soll der Jugendliche eine 65-jährige Mitarbeiterin hinter dem Verkaufspult zu Boden gestoßen und die Kassenlade samt Bargeld an sich genommen haben.

Die Frau erlitt Verletzungen und musste von der Rettung ins Krankenhaus gebracht werden. Das Landeskriminalamt beschäftigt sich mit den Vorwürfen. Ob sich die mutmaßlichen Taten tatsächlich wie geschildert abgespielt haben, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Karner platzt der Kragen

Innenminister Gerhard Karner reagiert auf den Fall mit scharfer Kritik. Gegenüber der "Krone" erklärt der ÖVP-Politiker: "Schluss damit, dass diese jugendlichen Gfraster unserer Polizei auf der Nase herumtanzen! Die Behörden brauchen hier endlich eine bessere Handhabe."

Karner fordert damit erneut strengere Möglichkeiten im Umgang mit Kindern, die wiederholt schwerer Straftaten verdächtigt werden. Die ÖVP tritt unter anderem dafür ein, das Strafmündigkeitsalter von derzeit 14 auf zwölf Jahre zu senken.

Justizministerin Anna Sporrer (SPÖ) hält dagegen an der geltenden Altersgrenze fest. Sie setzt bei unter 14-Jährigen auf erzieherische Maßnahmen und eine rechtlich geregelte, zeitweise geschlossene Unterbringung.

Richter untersagte das Zusperren

Für zusätzliche Diskussionen sorgt die Wiener Auszeit-WG selbst. Die Einrichtung wurde geschaffen, um besonders auffällige Kinder engmaschig zu betreuen und weitere Straftaten zu verhindern.

Allerdings gibt es rechtliche Grenzen für das Festhalten der dort untergebrachten Minderjährigen. Laut dem Bericht untersagte ein Bezirksrichter eine entsprechende Zwangsmaßnahme, mit der das Verlassen der Einrichtung verhindert werden sollte.

Bereits zuvor hatte ein anderer dort untergebrachter 13-Jähriger für Schlagzeilen gesorgt, nachdem er aus einem Spital geflüchtet war. Auch gegen ihn standen weitere Vorwürfe im Raum.

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Strafmündigkeit erst ab 14 Jahren

Der aktuelle Fall rückt damit eine zentrale Frage erneut in den Mittelpunkt: Welche Möglichkeiten haben die Behörden, wenn Kinder unter 14 Jahren wiederholt schwerer Straftaten verdächtigt werden?

In Österreich beginnt die Strafmündigkeit grundsätzlich mit dem 14. Geburtstag. Jüngere Kinder können daher für ihre Taten nicht nach dem Jugendstrafrecht verurteilt werden.

Maßnahmen der Kinder- und Jugendhilfe sowie gerichtliche Eingriffe zum Schutz und zur Betreuung sind unter bestimmten Voraussetzungen möglich. Für eine weitergehende geschlossene Unterbringung fehlt derzeit jedoch eine ausreichend geklärte gesetzliche Grundlage.

Ein entsprechender Entwurf des Justizministeriums befindet sich in politischer Abstimmung und soll vor Weihnachten in Begutachtung gehen.

Damit bleibt die Auszeit-WG ein Streitpunkt zwischen den Regierungsparteien. Während Karner strengere Eingriffsmöglichkeiten verlangt, will Sporrer am Strafmündigkeitsalter festhalten und die Betreuung auffälliger Kinder gesetzlich neu regeln.