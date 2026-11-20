i Der Bursch soll zwei Trafiken in Wien überfallen haben. iStock Nächste Panne! Bursch (13) haut aus Auszeit-WG ab – überfällt Trafiken Es ist die nächste Panne in der Wiener Auszeit-WG: Ein 13-jähriger Bewohner soll gleich zwei Raubüberfälle an einem Tag begangen haben. Von Newsdesk Heute 20.11.2026, 18:44 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Zuletzt machte ein 13-Jähriger aus Vorarlberg Schlagzeilen. Der strafunmündige Bursch soll in diesem Jahr bereits 300 Straftaten begangen haben. Aufgrund seines Alters kann ihm die Justiz nicht viel anhaben. Daher plädierten zuletzt die Landeshauptleute auf eine Senkung des Strafalters auf 12 Jahre – "Heute" berichtete.

Bei Justizministerin Anna Sporrer (SPÖ) stößt dieser Hilferuf allerdings auf taube Ohren. Ihr zufolge sollen Kinder nicht eingesperrt werden. Laut der Justizministerin müsse man hier "sozialpädagogisch" und "sozialtherapeutisch" ansetzen. In Wien versucht man dem Problem mit einer Auszeit-WG für junge Intensivtäter Herr zu werden.

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Erneute Panne in Auszeit-WG

Doch das Projekt verläuft eher holprig. Wie bereits berichtet, entkam ein erst 13-jähriger Syrer, der schon wegen zahlreicher Raubüberfälle polizeibekannt sein soll, bei einem Krankenhausbesuch seinen Auszeit-WG-Betreuern. Der Vorfall sorgte für ordentlich Wirbel. Am Ende wurde der Bursch von seinem Vater wieder zurückgebracht.

Nun sorgt die nächste Panne für Aufregung. Wie die "Krone" berichtet, soll der zweite in der Auszeit-WG untergebrachte Minderjährige – er ist 13 Jahre alt und soll ausländische Wurzeln haben – aus dem Krisenheim zu zwei Überfällen ausgerückt sein.

Seine Ziele waren Trafiken in Wien-Favoriten. Beide Taten sollen innerhalb eines Tages abgelaufen sein. Während der erste Raub gewaltfrei ablief, eskalierte die Lage beim zweiten Coup komplett. So soll der 13-Jährige eine Angestellte (65) zu Boden gestoßen haben. Danach habe er die Kassenlade samt Bargeld mitgehen lassen.

"Jugendliche Gfraster"

Die Frau wurde bei dem Angriff verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Obwohl die Ermittlungen zu beiden Überfällen laufen, aber Konsequenzen könne der 13-Jährige erst im nächsten Jahr erwarten. Erst dann wird er strafmündig.

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Besonders heftig fiel die Reaktion von Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) aus. "Schluss damit, dass diese jugendlichen Gfraster unserer Polizei auf der Nase herumtanzen", wurde er von der "Krone" zitiert. Ihm zufolge müssen die Behörden hier bessere Handhabe erhalten.

Ein Problem der Auszeit-WG ist, dass ein Bezirksgericht dem Krisenheim untersagte, die Tür zuzusperren. Heißt: Die 13-Jährigen können dort weiterhin ungehindert ein und aus gehen.