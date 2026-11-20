i Wiens FPÖ-Klubobmann Maximilian Krauss zeigte sich über die Ausschreitungen empört. Helmut Graf, Screenshot X Demo in Wiener City eskaliert "Linksextremes Gesindel" – FPÖ tobt über Gen-Z-Tumulte Bei einer Demo in Wien kam es zu Ausschreitungen und mehreren Festnahmen. Wiens FPÖ-Klubobmann Krauss sprach von "linksextremem Gesindel". Von Newsdesk Heute 20.11.2026, 17:52 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Unter dem Motto "Für unsere Zukunft, gegen ihre Kriege" zogen am Freitag mehrere Demonstranten durch die Wiener City. Dabei kam es zu Mittag vor der Hauptuni zu heftigen Ausschreitungen. Die Polizei löste die Versammlung auf der Uni-Rampe auf – es kam zumindest zu einer Prügelei.

Danach spaltete sich ein Teil der Demo ab und bewegte sich durch den Christkindlmarkt auf den Ring. Beim Parlament trafen sie auf Polizisten mit Helmen und Schildern, die das Gebiet absperrten. Wie bereits berichtet, enthüllte die Polizei nun neue Details zum Einsatz. Demnach versuchten mehrere teils vermummte Teilnehmer gewaltsam in das Uni-Gebäude einzudringen. Die Polizei setzte Pfefferspray ein.

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Rund 20 Festnahmen

Im Zuge der Auflösung der Veranstaltung kam es dann auch zu mehreren Festnahmen. Die vorläufige Bilanz des Polizeieinsatzes: Rund 20 Personen wurden wegen des Verdachts des Widerstands gegen die Staatsgewalt sowie wegen Verstößen gegen das Versammlungsgesetz festgenommen.

Tumulte bei Gen Z-Demo! Polizei greift ein i ?

Weitere Details zu den Hintergründen der Versammlung und möglichen Verletzten liegen vorerst nicht vor. Die Ausschreitungen haben schon zu Reaktionen aus der Politik geführt. Vor allem die FPÖ schäumt vor Wut.

Krauss tobt über "Gewalttäter"

So meldete sich Wiens FPÖ-Klubobmann Maximilian Krauss via X zu Wort. In einem Posting ging der Freiheitliche verbal auf die Demonstranten los: "Linksextremes Gesindel legt nicht nur die ganze Wiener Innenstadt lahm, sondern attackiert auch noch unsere Polizei." Krauss forderte, dass "diese Gewalttäter" weggesperrt werden.

Aber auch FPÖ-Parteichef Herbert Kickl kommentierte die Tumulte bereits in den sozialen Medien. Er sprach von "Linken und Co.", die auf die Polizisten losgehen würden. Dazu postete der FPÖ-Frontmann auch ein entsprechendes Video.

Ihm zufolge würden "Chaoten, Anarchie auf Wiens Straßen" bringen wollen. Kickl betonte, dass seine Partei in der Vergangenheit vor diesen Zuständen gewarnt hätte.

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Europaweite Protestaktionen

Die eigentlichen Proteste sind Teil eines internationalen Jugendstreiks. In mehr als 25 europäischen Ländern und rund 400 Städten sind Kundgebungen angekündigt. Hinter den Aktionen steht ein Bündnis aus mehr als 50 Jugend- und Studentenorganisationen.

Die Teilnehmer fordern höhere Investitionen in Bildung, leistbares Wohnen und Klimaschutz. Gleichzeitig sprechen sie sich gegen eine weitere militärische Aufrüstung Europas und gegen die Wehrpflicht aus. Auch die Solidarität mit Palästinensern zählt zu den zentralen Anliegen.