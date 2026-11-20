i Die österreichische Botschaft in Kiew wurde beschädigt. Reuters Gebäude beschädigt Explosion vor Botschaft – Russland gibt Wien die Schuld Eine russische Drohne explodierte vor Österreichs Botschaft in Kiew und verursachte Schäden. Moskau gibt Wien die Schuld. Von Lara Heisinger 20.11.2026, 17:40 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Nach der Drohnenexplosion vor der österreichischen Botschaft in Kiew sorgt nun die Reaktion Russlands für Aufsehen. Statt Verantwortung für die Schäden an dem Gebäude zu übernehmen, macht Moskau Österreich Vorwürfe. Die russische Botschaft in Wien erklärte, die Verantwortung liege "voll und ganz auf der österreichischen Seite".

Die Explosion ereignete sich am Donnerstagnachmittag unmittelbar vor der österreichischen Vertretung in der ukrainischen Hauptstadt. Zu diesem Zeitpunkt hielt sich auch Österreichs Geschäftsträger Daniel Röthlin im Gebäude auf.

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BILDER: Österreichs Botschaft in Kiew von Putin-Geschoss getroffen i ?

"Ganze Fassade beschädigt"

Im Gespräch mit der "Presse" beschreibt der Diplomat die dramatischen Augenblicke: "Wir haben den lauten Knall gehört, dann sind wir sofort in den Schutzraum geeilt. Im Erdgeschoss waren schon die Lampen geborsten".

Die Detonation hinterließ deutliche Spuren am Botschaftsgebäude. "Durch die Druckwelle wurde die ganze Fassade beschädigt", erklärt Röthlin.

An den Fensterscheiben entstanden Risse. Dass sie nicht vollständig zerbrachen, lag an einer zuvor angebrachten Splitterschutzfolie. Auch drei vor der Botschaft abgestellte Fahrzeuge wurden beschädigt. Verletzt wurde unter den Botschaftsmitarbeitern niemand.

Russland gibt Österreich die Schuld

Der Vorfall hat mittlerweile auch diplomatische Konsequenzen. Am Freitag wurde der russische Botschafter ins österreichische Außenministerium in Wien einbestellt.

Die russische Vertretung reagierte auf die Explosion mit einem Verweis auf die "Gefahren" eines Aufenthalts in der Ukraine. Die Verantwortung dafür liege "voll und ganz auf der österreichischen Seite".

Zugleich behauptete die russische Botschaft, dass Moskaus Streitkräfte weder zivile Einrichtungen noch diplomatische Vertretungen angreifen würden.

Van der Bellen: "Kein Ort und Mensch mehr sicher"

Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) zeigte sich angesichts des Vorfalls "schockiert". Er bezeichnete die Explosion vor der österreichischen Botschaft als "inakzeptabel". Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (Neos) stellte unterdessen weitere Sicherheitsvorkehrungen für die österreichische Vertretung in Aussicht.

Bundespräsident Alexander Van der Bellen reagiert mit einem Video auf seinen sozialen Medien: "In Kyjiw ist kein Ort und kein Mensch mehr sicher vor russischen Attacken. Vladimir Putin kann diesen Krieg und den Terror gegen die Menschen in der Ukraine sofort beenden. Es liegt an ihm."

Österreich war nicht als einziges Land betroffen. Auch die niederländische Botschaft in Kiew erlitt am Donnerstag Schäden durch Explosionen. Die Niederlande bestellten daraufhin ebenfalls den russischen Botschafter ein.

Nur gelber Alarm vor Explosion

Um das Botschaftspersonal vor Angriffen zu warnen, wird neben dem offiziellen ukrainischen Warnsystem auch ein zusätzliches Alarmsystem eines privaten Sicherheitsunternehmens verwendet.

Die ukrainischen Behörden unterscheiden bei Luftbedrohungen zwischen zwei Warnstufen. Gelb signalisiert beispielsweise den Anflug einzelner Drohnen. Rot wird bei einer größeren Zahl an Drohnen oder einer drohenden Raketenattacke ausgelöst.

Besonders bemerkenswert: "Am Donnerstag gab es vor der Explosion vor der Botschaft nur gelben Alarm", schildert Röthlin.