i Zur "Rette-Lebensmittel-Challenge" verlost das Landwirtschafts- und Umweltministerium 120 Einkaufsgutscheine. iStock Aktion "Rette Lebensmittel" 50 Euro winken – Minister verlost Einkaufsgutscheine Zur "Rette-Lebensmittel-Challenge" verlost Minister Totschnig 120 Einkaufsgutscheine. Die Aktion soll auf Lebensmittelverschwendung aufmerksam machen. Von Heute Politik 20.11.2026, 15:33 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wer beim Einkaufen sparen und gleichzeitig etwas gegen Lebensmittelverschwendung tun möchte, bekommt jetzt eine neue Gelegenheit dazu. Ab Freitag (20. November) startet in Österreich die "Rette-Lebensmittel-Challenge". Wer mitmacht, hat die Chance auf einen von 120 Einkaufsgutscheinen zu je 50 Euro.

Hinter der Aktion stehen das Landwirtschafts- und Umweltministerium sowie die Handelsketten Spar, Rewe, Hofer und Lidl Österreich. Insgesamt werden Gutscheine im Wert von 6.000 Euro vergeben.

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So sicherst du dir die Gewinnchance

Für die Teilnahme müssen Interessierte zeigen, wie sie im Alltag verhindern, dass noch genießbare Lebensmittel im Müll landen.

Das kann beispielsweise ein Gericht aus übrig gebliebenen Zutaten sein, eine Einkaufsliste zur besseren Planung oder ein richtig eingeräumter Kühlschrank. Auch wer sein Mittagessen vom Vortag mit ins Büro nimmt, kann bei der Challenge mitmachen. Die Teilnahme erfolgt über Instagram

So kannst du teilnehmen: Eine Aktion gegen Lebensmittelverschwendung durchführen und mit einem Foto oder Video festhalten.

Das Bild oder Video als Instagram-Story veröffentlichen, das "Mach’s wie Oma"-GIF hinzufügen und den Account @bmluk.at sichtbar markieren.

hinzufügen und den Account @bmluk.at sichtbar markieren. Einen Screenshot der veröffentlichten Story per Privatnachricht an @bmluk.at schicken.

120 Einkaufsgutscheine werden verlost

Die Challenge beginnt am 20. November und endet einschließlich 6. Dezember 2026. Unter allen gültigen Teilnahmen werden per Zufall 120 Gewinner ermittelt. Jeder Gutschein hat einen Wert von 50 Euro.

Die Preise stammen von Spar, der Rewe Group mit Billa, Penny, Adeg und Bipa sowie von Hofer und Lidl Österreich. Weitere Informationen zur Teilnahme gibt es auf www.rette-lebensmittel.at.

1,18 Millionen Tonnen landen im Müll

Mit der Aktion will das Ministerium auf ein großes Problem aufmerksam machen: In Österreich werden jedes Jahr rund 1,18 Millionen Tonnen Lebensmittel weggeworfen. Mehr als die Hälfte dieser Abfälle entsteht in privaten Haushalten.

Landwirtschafts- und Umweltminister Norbert Totschnig (ÖVP) sieht deshalb vor allem im Alltag großes Einsparpotenzial.

"In Österreich landen jährlich rund 1,18 Millionen Tonnen Lebensmittel im Müll. Mehr als die Hälfte davon in privaten Haushalten. Dabei wären viele dieser Abfälle vermeidbar. Mit unserer Challenge wollen wir zeigen, dass es keine großen Anstrengungen braucht, um Lebensmittel zu retten. Oft reichen ein bisschen Kreativität und einfache Gewohnheiten, die schon unsere Großeltern ganz selbstverständlich gelebt haben. Wer mitmacht, schont wertvolle Ressourcen, spart Geld und kann andere zum Nachmachen motivieren."

Die Bilder des Tages i ?

Oma-Tricks sollen Lebensmittel retten

Die Gutscheinaktion ist Teil der Kampagne "Mach’s wie Oma: Rette Lebensmittel!", die das Ministerium im September gestartet hat. Dabei geht es darum, mit einfachen Gewohnheiten weniger Lebensmittel wegzuwerfen. Auf der Kampagnenwebsite gibt es unter anderem Alltagstipps und einen digitalen Generator für Restl-Rezepte.

Gemeinsam mit der Landjugend Österreich wurden außerdem kostenlose Karten mit Sprüchen wie "Restlos glücklich!" und "Es zählen die inneren Werte!" gestaltet. Plakate und Karten mit Tipps wurden unter anderem an Studentenheime und Jugendtreffs in ganz Österreich verschickt.

Die Kampagne gehört zur Initiative "Lebensmittel sind kostbar!", mit der sich das Ministerium bereits seit 2013 gemeinsam mit Partnerorganisationen gegen Lebensmittelverschwendung engagiert.