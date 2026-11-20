i Außenministerin Beate Meinl-Reisinger bestellte den russischen Botschafter ein. X / Andrii Sybiha, Helmut Graf Nach Angriff bei Botschaft Meinl-Reisinger bestellt Russen-Botschafter ein Nach dem Botschafts-Angriff in Kiew bestellt Österreich den russischen Botschafter ein. Meinl-Reisinger will den Druck aufrechterhalten. Von Newsdesk Heute 20.11.2026, 18:35 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Donnerstagnachmittag erschütterte eine russische Attacke die österreichische Botschaft in Kiew. Nahe dem Gebäude schlugen Geschosse ein. Mehrere Fenster und auch drei Fahrzeuge wurden beschädigt. Mitarbeiter der Botschaft kamen bei dem Luftangriff glücklicherweise nicht zu Schaden.

Während Russland Österreich die Schuld an "möglichen negativen Folgen" gibt, da man Warnungen ignoriert hätte, zeigten sich die Spitzenpolitiker hierzulande empört. Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) bezeichnete den Vorfall als "inakzeptabel" und Bundespräsident Alexander Van der Bellen erhob schwere Vorwürfe gegen Kreml-Chef Wladimir Putin. Demnach würde sein Regime gezielt Zivilisten angreifen und auch vor diplomatischen Einrichtungen keinen Halt machen.

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Ministerin will Druck aufrechterhalten

Am Freitag folgte eine offizielle Stellungnahme des österreichischen Außenministeriums. Demnach sei die Botschaft nicht Ziel des Angriffs gewesen. Dennoch stellte das Ressort von Beate Meinl-Reisinger (Neos) klar, dass bereits zuvor österreichische diplomatische Einrichtungen in der Ukraine betroffen waren. Es habe sich um den zweiten Vorfall gehandelt.

Des Weiteren seien auch andere Botschaften beschädigt worden. "Russland eskaliert diesen Krieg weiter und trifft immer mehr zivile Ziele. Umso wichtiger ist es jetzt, den Druck aufrechtzuerhalten: mit allen diplomatischen Mitteln und mit Sanktionen", sagte Meinl-Reisinger.

Als Reaktion bestellte die Ressortchefin den russischen Botschafter in Wien ins Außenministerium ein. Des Weiteren betonte Meinl-Reisinger, dass die bisherigen Sicherheitsvorkehrungen bei der Botschaft in Kiew gewirkt hätten. Demnach sei es den Splitterschutzfolien an den Fenstern zu verdanken, dass es keine Verletzten gegeben habe.

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Neue Schutzmaßnahmen in Prüfung

Am Freitagvormittag wurde im Außenministerium über die Lage der Botschaft beraten. Dabei sei man zu der Ansicht gekommen, dass sich das Sicherheitskonzept bewährt habe. Neben den Splitterschutzfolien verfügt das Gebäude auch über einen Schutzraum.

Priorität habe nun die Wiederherstellung der Schutzmaßnahmen, insbesondere der Splitterschutzfolien. Zudem wolle man zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen prüfen. Der Betrieb der Botschaft solle aufrechterhalten bleiben.