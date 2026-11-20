i Umweltminister Norbert Totschnig, zugeschaltet in die ORF-"ZIB2". Screenshot ORF Ansage im ORF Minister will kompletten Ausstieg aus fossiler Energie Während beim Klimagipfel die Verhandlungen stocken, machte Umweltminister Totschnig eine Ansage. Er will raus aus fossiler Energie. Von Newsdesk Heute 20.11.2026, 22:49 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Hartes Ringen um eine Antwort auf die drohende Klimakrise bei der UNO-Weltklimakonferenz (COP31) in Antalya: Auch zum offiziellen Ende des Gipfels um 18 Uhr (16 Uhr MEZ) war noch kein Ende bei den Verhandlungen erreicht. Es sieht nach einer Verlängerung am Wochenende aus.

Besonderer Streitpunkt für einen Kompromiss beim Schlussdokument war in der türkischen Metropole der Ausstieg aus fossilen Energieträgern wie Gas und Kohle. Mit dabei war auch Umweltminister Norbert Totschnig (ÖVP). In der "ZIB2" stellte sich der Minister am Freitagabend dann den Fragen von ORF-Moderatorin Margit Laufer.

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Ausstieg aus Kohle und Gas

Für Totschnig sind die verhärteten Fronten nichts Ungewöhnliches: Ihm zufolge werde wie immer hart diskutiert. Das Wichtigste für die Bevölkerung sei allerdings, dass von der Klimakonferenz ein Signal ausgehe.

Es gehe um Antworten auf den Klimawandel und die Erderwärmung. Hier wollen die EU und Österreich, dass das Verbrennen von fossilen Energieträgern als eine Ursache dafür im Abschlussdokument verankert wird. Totschnig pochte auf den Ausstieg aus Kohle, Gas und Co.

Auch ein Elektrifizierungsziel würde der Ressortchef unterstützen. Dies würde beim Ausstieg aus fossilen Energien helfen. Der ÖVP-Politiker sehe die Elektrifizierung als Antwort auf die Klimakrise. Dies sei eine zentrale Forderung der EU und Österreichs, betonte Totschnig.

Gegner überzeugen

Totschnig machte klar, dass die EU und Österreich für erneuerbare Energien und sauberen Strom stehen würden. Stromproduktion auf Basis von fossilen Energieträgern soll es künftig nicht mehr geben. Eine Meinung, die wohl nicht alle Staaten teilen, denn in dem Entwurf der diesjährigen Klimakonferenz ist davon nichts mehr zu lesen.

Dennoch wolle Totschnig noch nicht den Teufel an die Wand malen. "Was schließlich in der Abschlusserklärung drinsteht, muss man abwarten", so der Umweltminister. Man erwarte sich "einen dritten Vorschlag von der Präsidentschaft". Eine Vorlage solle es am Samstag geben.

Die Vorsitzenden würden wissen, was Europa sich vorstellt und die Verhandlungen würden nach wie vor laufen, betonte Totschnig. Man gehe davon aus, dass das eigene Anliegen berücksichtigt werde. Verbündete wären hier lateinamerikanische Staaten. Gegner wie Saudi-Arabien oder Russland wolle man überzeugen. Dies sei auch eine seiner Aufgaben, so der Minister.

Klimagesetz im Dezember

Seitens der EU-Kommission wurde zuletzt betont, dass Österreich selbst beim Klimaschutz hinterherhinkt. Man würde in den kommenden Jahren zu viel CO₂ ausstoßen. Daher verlangt die EU einen Korrekturplan. Totschnig sagte diesbezüglich, dass man noch einiges tun müsse. Hierfür brauche es auch das Klimagesetz. Es würde eine klare Struktur vorgeben.

Die Bilder des Tages i ?

Der Ressortchef sei zuversichtlich, dass man das Gesetz samt Umweltpaket im Dezember im Parlament einbringen werde. Ein Beschluss soll dann im Jänner folgen. Totschnig unterstrich, dass dieses Gesetz eine wichtige Voraussetzung für die weiteren Schritte sei. Als Beispiel nannte er einen Klimafahrplan für die Überarbeitung des nationalen Klima- und Energieplans. Dann wäre eine Basis vorhanden, um Ziele zu erreichen.

Auf einen "Kurier"-Bericht angesprochen wonach das Gesetz bereits diese Woche im Ministerrat hätte sein sollen, antwortete Totschnig, dass man noch einige Rückmeldungen einarbeiten wolle. Hier nannte der Minister etwa "die Novelle des Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetzes". So will man Verfahren für den Ausbau erneuerbarer Energien beschleunigen. Das Gesetz werde jedenfalls fix im Dezember kommen.