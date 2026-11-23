i Umweltminister Norbert Totschnig kritisiert nach der Klimakonferenz die Ölstaaten scharf. Helmut Graf "Beton angerührt" Klima-Eklat – Minister platzt wegen Russland der Kragen Bei der Klimakonferenz in Antalya kam keine gemeinsame Abschlusserklärung zustande. Umweltminister Totschnig (ÖVP) spricht nun über die Hintergründe. Von Nicolas Kubrak 23.11.2026, 08:52 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Es war der längste Klimagipfel in der Geschichte – und erst der dritte ohne gemeinsame Abschlusserklärung. Die 31. UN-Klimakonferenz in der Türkei mündete in einem handfesten Streit um fossile Brennstoffe.

EU lehnt Antalya-Pakt ab

Im vorliegenden Beschlussentwurf fehlte aus Sicht der EU eine klare Abkehr von fossilen Energieträgern wie Kohle, Öl und Gas. Besonders deutlich wurde der irische Klimaminister Darragh O'Brien, der im Namen der EU-Ratspräsidentschaft sprach. "Die EU lehnt diesen Text entschieden ab", erklärte er während der laufenden Plenarsitzung. Der sogenannte Antalya-Pakt würde den notwendigen Fortschritten im Kampf gegen die Erderwärmung nicht gerecht, lautete die Kritik.

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Totschnig rechnet ab

Im Ö1-Morgenjournal am Montag schilderte Umweltminister Norbert Totschnig (ÖVP) die Hintergründe des gescheiterten Gipfels. Die EU sei mit klaren Positionen in die Verhandlungen gegangen und habe diese auch frühzeitig kommuniziert. In zentralen Punkten habe man sich durchaus kompromissbereit gezeigt. So sei man etwa bereit gewesen, die Erklärung von Dubai aus dem Jahr 2023 in die Verhandlungen einzubeziehen.

"Haben Beton angerührt"

Doch einige wenige Staaten hätten sämtliche Fortschritte blockiert. Besonders Russland und Saudi-Arabien nimmt Totschnig dabei ins Visier. Diese Länder hätten regelrecht "Beton angerührt" und sich beim Klimaschutz "keinen Millimeter" bewegen wollen. Selbst grundlegende Erkenntnisse, etwa dass fossile Energieträger für die Erderwärmung verantwortlich sind und ein Ausstieg notwendig ist, seien auf Widerstand gestoßen.

Für Totschnig war es deshalb notwendig, dass die EU dem vorliegenden Text nicht zustimmte. "Eine Zustimmung hätte einen Rückschritt beim internationalen Klimaschutz bedeutet", so der VP-Minister. Europa gehe hingegen mit gutem Beispiel voran und halte am Ziel der Klimaneutralität bis 2050 fest. Der Ausstieg aus Öl und Gas sei dabei der entscheidende Weg.

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Hoffnung bleibt bestehen

Trotz des Eklats in Antalya blickt Totschnig zuversichtlich auf die nächsten Klimaverhandlungen. Er gehe davon aus, dass die strittigen Themen bei der kommenden Klimakonferenz erneut auf den Tisch kommen und wieder Ergebnisse erzielt werden können.

Für den Minister sei es völlig alternativlos, die internationalen Bemühungen fortzusetzen. Rückschläge würden dazugehören. Gerade deshalb brauche es solche Konferenzen, um den Dialog zwischen den Staaten aufrechtzuerhalten und neue Dynamik beim Klimaschutz zu ermöglichen. Totschnig ist überzeugt, dass Europa mit seinem Kurs "auf der richtigen Seite der Geschichte" stehe.