i COP31-Präsident Murat Kurum ist während der Plenarsitzung der UN-Klimakonferenz (COP31) am 22. November 2026 in Antalya, Türkei, auf einem Bildschirm zu sehen. REUTERS/Murad Sezer Streit um Öl und Gas Keine Einigung bei COP31! Weltklimagipfel gescheitert Die EU verweigert dem verwässerten Abschlussentwurf ihre Zustimmung. Der Streit um Kohle, Öl und Gas lässt die COP31 scheitern. Von Newsdesk Heute 22.11.2026, 13:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eklat bei der Weltklimakonferenz in der Türkei! Nach tagelangen Verhandlungen und einer Rekord-Verlängerung ist die COP31 in Antalya ohne gemeinsame Abschlusserklärung zu Ende gegangen. Die EU verweigerte dem vorgelegten Beschlussentwurf ihre Zustimmung. Der Grund: Eine klare Abkehr von fossilen Energieträgern wie Kohle, Öl und Gas fehlte.

Wie der deutsche "Focus" berichtet, teilte Konferenzpräsident Murat Kurum (oben im Bild) mit, dass keine gemeinsamen Beschlüsse gefasst worden seien. Zuvor hatten Deutschland, Frankreich und die EU scharfe Kritik an den Vorschlägen der türkischen Konferenzleitung geübt.

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EU lehnt Beschluss entschieden ab

Besonders deutlich wurde der irische Klimaminister Darragh O'Brien, der im Namen der EU-Ratspräsidentschaft sprach. "Die EU lehnt diesen Text entschieden ab", erklärte er während der laufenden Plenarsitzung.

Die europäischen Staaten wollten keine Abschlusserklärung akzeptieren, in der fossile Brennstoffe nicht einmal ausdrücklich erwähnt werden. Die EU kritisierte, dass der sogenannte Antalya-Pakt den notwendigen Fortschritten im Kampf gegen die Erderwärmung nicht gerecht werde.

Deutschland spricht von Rückschritt

Bereits zuvor hatte der deutsche Umweltminister Carsten Schneider klargestellt, dass seine Regierung dem Entwurf nicht zustimmen werde.

Der deutsche Umweltminister Carsten Schneider spricht am 22. November 2026 vor dem Plenarsaal der UN-Klimakonferenz (COP31) in Antalya, Türkei, mit den Medien. REUTERS/Murad Sezer

"Das ist keine Antwort für die Welt", kritisierte Schneider. In dem vorgeschlagenen Beschluss seien sogar Rückschritte gegenüber früheren Vereinbarungen zu erkennen. Auch die französische Umweltministerin Monique Barbut lehnte den Text ab. Ihrer Einschätzung nach war die jüngste Fassung sogar schwächer als der vorherige Entwurf.

Im Mittelpunkt des Streits stand die Frage, ob die Staaten ausdrücklich eine Abkehr von fossilen Energieträgern festschreiben sollten. Bereits 2023 hatten sie sich beim Klimagipfel in Dubai grundsätzlich auf einen Übergang weg von Kohle, Öl und Gas verständigt.

Ölstaaten sollen Einigung blockiert haben

Nach Angaben aus Verhandlungskreisen stemmten sich vor allem ölproduzierende Staaten gegen eine entsprechende Formulierung.

Insbesondere Saudi-Arabien soll sich gegen weitergehende Verpflichtungen ausgesprochen haben. Länder, die wirtschaftlich stark vom Verkauf fossiler Energieträger abhängig sind, wollten demnach keine konkreteren Zusagen zur Verringerung von Öl- und Gasemissionen akzeptieren.

Für die EU war der vorgelegte Text deshalb nicht ausreichend. Die europäischen Delegationen befürchteten, dass der Klimagipfel hinter bereits erzielte internationale Vereinbarungen zurückfallen könnte.

Saudis schieben Europäern die Schuld zu

Doch die Kritik der europäischen Staaten lässt Saudi-Arabien nicht auf sich sitzen. Der Öl- und Gasstaat weist die Verantwortung für die festgefahrenen Verhandlungen zurück - und macht seinerseits die Europäer für die Blockade verantwortlich.

Ein Sprecher der saudischen Delegation erklärte im Plenum stellvertretend für die arabischen Staaten, dass bei mehreren wichtigen Themen andere Länder kaum Kompromissbereitschaft gezeigt hätten.

Wadsak hatte genau davor gewarnt

Auch Österreichs Meteorologe Marcus Wadsak hatte sich zuvor deutlich zu Wort gemeldet und einen schwachen Kompromiss kritisiert. "Im Beschlusstext der COP MUSS eine Abkehr von fossilen Energieträgern verankert sein", forderte der Wetterexperte.

Besonders bemerkenswert war seine Forderung, einen ergebnislosen Gipfel notfalls in Kauf zu nehmen. "Vielleicht braucht es auch einmal eine COP OHNE Abschluss, bevor es wieder ein halbherziger oder gar peinlicher ist", erklärte Wadsak.

Mit der Ablehnung des Entwurfs durch die EU trat nun genau jenes Szenario ein, das der Meteorologe als mögliche Konsequenz beschrieben hatte.

Die Bilder des Tages i ?

Längster Klimagipfel der Geschichte

Die Konferenz hätte ursprünglich bereits am Freitagabend (20. November) beendet werden sollen. Doch die Verhandlungen zogen sich über das gesamte Wochenende hin.

Am Sonntagnachmittag hatte die COP31 bereits rund 45 Stunden überzogen und damit den bisherigen Verlängerungsrekord der Klimakonferenz von Madrid aus dem Jahr 2019 übertroffen. Trotz intensiver Gespräche gelang es den Delegationen nicht, die unterschiedlichen Positionen beim Umgang mit fossilen Energieträgern zu überbrücken.

Deutschland kündigte an, den eigenen Klimakurs gemeinsam mit europäischen Partnern auch ohne weltweiten Konsens fortzusetzen. Zudem sollen die Finanzzusagen für besonders vom Klimawandel betroffene Länder eingehalten werden.

Der Streit von Antalya zeigt vor allem eines: Bei der Frage, wie schnell die Welt von Kohle, Öl und Gas wegkommen soll, liegen die Positionen weiterhin weit auseinander.