i Meteorologe Marcus Wadsak drängt auf eine schnelle Abkehr von Öl und Gas. Helmut Graf "Vielleicht braucht es ..." Klima-Gipfel vor Scheitern – Wadsak schlägt Alarm Die Klimakonferenz droht zu scheitern! Wetterexperte Marcus Wadsak fordert einen klaren Ausstieg aus Öl, Gas und Kohle - notfalls ohne Abschluss. Von Newsdesk Heute 22.11.2026, 12:37 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Weltklimagipfel in Antalya steht vor einer Zerreißprobe! Seit Tagen ringen die Staaten bei der Klimakonferenz COP31 um eine gemeinsame Abschlusserklärung. Doch ausgerechnet die Abkehr von Kohle, Öl und Gas kommt im vorliegenden Entwurf nicht ausdrücklich vor. Deutschland droht deshalb mit einer Ablehnung. Jetzt meldet sich auch Österreichs bekannter Meteorologe Marcus Wadsak mit deutlichen Worten zu Wort.

Für ihn steht fest: Ein schwacher Kompromiss wäre kein Erfolg. Notfalls müsse die Klimakonferenz sogar ohne gemeinsame Abschlusserklärung enden.

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"Vielleicht braucht es COP OHNE Abschluss"

Auf die festgefahrenen Verhandlungen reagiert der Wetterexperte mit einer klaren Forderung. "Im Beschlusstext der COP MUSS eine Abkehr von fossilen Energieträgern verankert sein", erklärt Wadsak.

Deutschland habe angekündigt, einem Beschluss ohne diese Verpflichtung nicht zuzustimmen. Der Meteorologe erwartet nun auch von Österreich eine entsprechende Haltung. "Ich gehe davon aus, dass Österreich ebenso handeln wird", schreibt er.

Besonders deutlich wird Wadsak bei den möglichen Konsequenzen: "Vielleicht braucht es auch einmal eine COP OHNE Abschluss, bevor es wieder ein halbherziger oder gar peinlicher ist."

Deutschland lehnt Entwurf ab

Hintergrund ist ein heftiger Streit bei der Weltklimakonferenz in der türkischen Stadt Antalya. Der deutsche Umweltminister Carsten Schneider erklärte kurz vor dem geplanten Abschlussplenum, dass der aktuelle Entwurf für Deutschland nicht akzeptabel sei.

Der entscheidende Kritikpunkt: Im vorgelegten Dokument fehlt eine ausdrückliche Verpflichtung zur Abkehr von fossilen Energieträgern.

Dabei hatten sich die Staaten bereits beim Klimagipfel 2023 in Dubai grundsätzlich auf einen Übergang weg von Kohle, Öl und Gas verständigt. Schneider warnt davor, hinter diese Entscheidung zurückzufallen. Er macht vor allem Staaten verantwortlich, deren Wirtschaft stark vom Verkauf fossiler Energieträger abhängt.

Ölstaaten blockieren Fortschritte

Besonders Saudi-Arabien steht in der Kritik. Das Königreich und weitere ölproduzierende Staaten wehren sich gegen eine deutlichere Festlegung zum fossilen Ausstieg.

Auch Frankreich lehnt den aktuellen Beschlusstext ab. Die EU-Verhandler zeigen sich tief enttäuscht und kritisieren, dass der Entwurf wissenschaftliche Erkenntnisse nicht ausreichend berücksichtige. Statt verbindlicherer Schritte zur Verringerung der Emissionen wird darin der Abscheidung und Speicherung von CO2 viel Raum eingeräumt.

Kritiker befürchten, dass solche Technologien als Rechtfertigung dienen könnten, weiterhin in großem Umfang Kohle, Öl und Gas zu nutzen.

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Klimakonferenz seit 40 Stunden überzogen

Eigentlich hätte die COP31 bereits am Freitag (20. November) enden sollen. Doch die Verhandlungen wurden immer wieder verlängert. Am Sonntagvormittag dauerte der Gipfel bereits rund 40 Stunden länger als geplant. Ob sich die Staaten noch auf einen gemeinsamen Text verständigen können, war zunächst offen.

Deutschland und weitere europäische Staaten arbeiten weiter an einem Kompromiss. Gleichzeitig wächst die Bereitschaft, einen unzureichenden Beschluss abzulehnen.

Für Wadsak ist die Richtung jedenfalls eindeutig: Ohne ein klares Bekenntnis zur Abkehr von fossilen Energieträgern sollte die Klimakonferenz seiner Ansicht nach keinen Abschluss beschließen - selbst wenn der Gipfel dadurch kurzfristig als gescheitert gilt.