Mega-Rekord bei Solarstrom in Deutschland

Sonnenenergie boomt beim Nachbarn: Bis Ende September wurden in Deutschland bereits 90,2 Terawattstunden Solarstrom erzeugt. Das ist mehr als im gesamten Jahr 2025.
"Die Sonne hat in diesem Jahr schon mehr Strom geliefert als im gesamten vergangenen Jahr - und das bereits im September", erklärte der Chef des Bundesverbands Solarwirtschaft (BSW-Solar), Carsten Körnig. "Das ist eine Nachricht, auf die Deutschland stolz sein kann."
Wie es auf n-tv heißt, erklärte der Verband den 27. September aufgrund des Rekords zum "Solar Day".
Zum Erfolg trugen sowohl ungewöhnlich viele Sonnenstunden als auch der stetige Ausbau der Photovoltaik bei.
Mittlerweile sind in Deutschland mehr als sechs Millionen Solarstromanlagen installiert. Die bundesweit installierte Leistung hat im August die Marke von 128 Gigawattpeak überschritten. Bereits im Vorjahr steuerte Solarstrom rund ein Fünftel zur deutschen Nettostromerzeugung bei.
Trotz des Erfolgs warnt der Verband vor zu viel Optimismus: "Wer daraus schließt, der Solarausbau laufe jetzt von allein, irrt", so BSW-Chef Körnig.
Bis 2030 müssten noch rund 87 Gigawatt an Solarleistung hinzukommen - das jährliche Ausbautempo müsse daher steigen statt sinken.