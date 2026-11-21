i Marcus Wadsak beruhigt: Gröberes Schneechaos wird vorerst ausbleiben imago / Helmut Graf Wadsak lässt aufhorchen "Winter-Walzen, Schnee-Knaller und Snowzillas" Bis zu 20 Zentimeter Neuschnee in den Alpen! Doch Wetterexperte Marcus Wadsak bremst die Winter-Walzen aus und zeigt, wo es tatsächlich weiß wird. Von Newsdesk Heute 21.11.2026, 14:49 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Winter ist zurück in Österreich – doch von einem landesweiten Schneechaos kann keine Rede sein. Meteorologe Marcus Wadsak nimmt jetzt besonders dramatische Wetter-Schlagzeilen aufs Korn und veröffentlicht eine eigene Neuschnee-Karte. Diese zeigt, wo es bis Sonntagabend tatsächlich weiß werden könnte. Während manche Alpenregionen mit kräftigem Schneefall rechnen müssen, bleibt es in vielen Teilen des Landes deutlich ruhiger.

"In manchen Medien rollen schon wieder Winter-Walzen, Schnee-Knaller und Snowzillas", schreibt Wadsak auf Facebook. Statt dramatischer Schlagzeilen will er mit seiner Prognose zeigen, wie viel Schnee bis Sonntag um Mitternacht tatsächlich zu erwarten ist:

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Hier könnte besonders viel Schnee fallen

Die von Wadsak veröffentlichte Karte zeigt deutliche regionale Unterschiede. Die größten berechneten Neuschneemengen konzentrieren sich auf die westlichen Alpen. Besonders in den höheren Lagen Vorarlbergs und Tirols können sich größere Schneemengen ansammeln.

Der aktuelle Warnlagebericht der Österreichischen Unwetterzentrale (UWZ) bestätigt diesen Schwerpunkt: Am Arlberg, im Bregenzerwald und im Außerfern werden bis Montagmorgen oberhalb von rund 1.300 Metern verbreitet 10 bis 20 Zentimeter Neuschnee erwartet. In noch höheren Lagen kann es mehr werden.

In den übrigen Landesteilen fallen die Schneemengen nach derzeitigem Stand meist deutlich geringer aus. Vor allem im östlichen Flachland ist ein flächendeckendes Winterwunderland zunächst nicht in Sicht.

Sonntag sinkt Schneegrenze auf 700 Meter

Am Samstag (21. November) bringt eine Kaltfront zunächst kältere Luft nach Österreich. Entlang der Nordalpen gibt es noch Regen- und Schneeschauer, wobei Schnee oberhalb von etwa 900 bis 1.200 Metern fällt. Im Tagesverlauf beruhigt sich das Wetter. Im Süden und Osten kann sich nach Nebelauflösung sogar zeitweise die Sonne zeigen. Die Höchsttemperaturen erreichen 4 bis 12 Grad.

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Am Sonntag folgt dann die nächste Wetteränderung. Ein Italientief bringt von Südwesten her Niederschläge. Von Osttirol bis ins Obere Murtal kann es bereits bis in höhere Tallagen schneien. Am Abend sinkt die Schneefallgrenze allgemein auf etwa 700 Meter. Gleichzeitig gehen die Temperaturen auf nur noch 1 bis 7 Grad zurück.

Montag auch im Osten Schneeschauer

Der Start in die neue Woche wird noch winterlicher. Am Montag (23. November) fällt vor allem im Westen und entlang der Nordalpen anfangs Schnee bis in tiefe Lagen. Im Rhein- und Inntal ist dagegen eher mit Regen zu rechnen. Auch im Donauraum und im Osten ziehen im Laufe des Tages einzelne Schneeschauer durch.

Dazu frischt der Nordwestwind kräftig auf. Am Alpenostrand sind sogar stürmische Böen möglich. Die Höchstwerte liegen zwischen 0 und 7 Grad. Am Dienstag bleibt es mit maximal minus 2 bis plus 5 Grad weiterhin kalt. Im Mühl- und Waldviertel sowie in der Obersteiermark sind noch einzelne Schneeschauer bis in tiefe Lagen möglich.

Wadsak: "Es wird kalt und immer kälter"

Nicht nur der Schnee beschäftigt den Meteorologen. In einem zweiten Facebook-Beitrag zeigt Wadsak anhand einer Grafik, wie sich die Temperaturen in Wien in den kommenden Tagen entwickeln könnten.

"Und es wird kalt und immer kälter.... trallalalala!", kommentiert er seine Prognose.

Sein Temperatur-Fahrplan fällt eindeutig aus: Auf das zuletzt noch vergleichsweise milde Wetter folgt ein deutlich kühleres Wochenende. In der kommenden Woche gehen die Temperaturen weiter zurück.

Die Grafik zeigt für Wien zunehmend niedrige Tageswerte. Besonders in den Nächten wird es kalt, einzelne Modellberechnungen deuten auf deutliche Minusgrade hin. Wie stark die Temperaturen tatsächlich fallen, hängt von der weiteren Wetterentwicklung ab.

Derzeit keine aktiven Warnungen

Trotz des angekündigten Wintereinbruchs gibt es vorerst Entwarnung bei den offiziellen Unwetterwarnungen. Laut UWZ-Warnlagebericht vom Samstagvormittag waren österreichweit keine aktiven Warnungen aufrecht.

Das bedeutet allerdings nicht, dass Schnee und winterliche Straßenverhältnisse ausgeschlossen sind. Gerade in den höher gelegenen Regionen Westösterreichs kann es bis Montagmorgen kräftig schneien.

Wadsaks Botschaft ist damit klar: Der Winter kommt – aber nicht überall mit derselben Wucht.