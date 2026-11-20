i Der Winter kehrt nach Österreich zurück! Eine Kaltfront bringt kühlere Luft, zu Wochenbeginn ist sogar Schnee bis in tiefe Lagen möglich. istock Wetter-Wende steht bevor Schnee im Anmarsch – Österreich vor Winter-Einbruch Der Winter kehrt nach Österreich zurück! Eine Kaltfront bringt kühlere Luft, zu Wochenbeginn ist sogar Schnee bis in tiefe Lagen möglich. Von Newsdesk Heute 20.11.2026, 18:48 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Österreich steht ein deutlicher Wetterumschwung bevor. Während sich am Freitag noch milde Luftmassen halten, wird es am Wochenende zunehmend kälter. Zu Beginn der neuen Woche könnte der Schnee dann sogar bis in tiefe Lagen fallen, wie aus einer aktuellen UWZ-Prognose hervorgeht.

Am Freitag bleibt das Wetter zunächst wechselhaft. Besonders im Westen und Nordwesten ziehen immer wieder Regenschauer durch. Verantwortlich dafür ist eine milde Westströmung, die weiterhin feuchte Luft nach Österreich bringt.

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Kaltfront erreicht Österreich

Am Samstag ändert sich die Wetterlage. Von Norden nähert sich eine Kaltfront den Alpen und sorgt für einen deutlichen Temperaturrückgang. Lange dürfte sich die Front allerdings nicht halten, denn über Mitteleuropa gewinnt der Hochdruckeinfluss zunehmend an Stärke.

Bereits am Sonntag macht sich die nächste Wetteränderung bemerkbar. Ein Tiefdruckgebiet über Italien beeinflusst vor allem den Süden Österreichs.

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Schnee bis in tiefe Lagen möglich

Mit Beginn der neuen Woche wird es schließlich wieder winterlicher. Die Strömung dreht auf Nordwest und bringt kalte Luftmassen in den Alpenraum. Dadurch sinkt die Schneefallgrenze deutlich – Schnee ist dann auch bis in tiefe Lagen möglich.

Die Prognose im Detail

Am Samstag scheint von Osttirol bis ins Südburgenland nach Nebelauflösung zeitweise die Sonne, auch im Osten trocknet es rasch ab und die Sonne kommt zum Vorschein. Dagegen bleibt es entlang und nördlich des Alpenhauptkamms bewölkt und zunächst nass. Schnee fällt oberhalb von 900 bis 1200 m, im Tagesverlauf lässt die Intensität aber nach. Der Wind weht anfangs noch lebhaft aus West bis Nordwest. Maximal werden 4 bis 12 Grad erreicht.

Die Bilder des Tages i ?

Der Sonntag startet in den Niederungen lokal mit Nebel oder Hochnebel, auch darüber breiten sich im Tagesverlauf dichte Wolken aus und von Südwesten her setzt Regen ein. Von Osttirol bis ins Obere Murtal schneit es bis in höhere Tallagen, am Abend sinkt die Schneefallgrenze generell auf etwa 700 m ab. Meist trocken bleibt es von Oberösterreich bis ins Burgenland, vor allem im Wald- und Weinviertel scheint zeitweise die Sonne. Mit 1 bis 7 Grad kühlt es spürbar ab.

Am Montag schneit es besonders im Westen zeitweise bis in tiefe Lagen, lediglich im Rheintal fällt Schneeregen oder Regen. Im Donauraum, im östlichen Flachland und auch von Osttirol bis ins Südburgenland bleibt es dagegen die meiste Zeit trocken mit ein paar sonnigen Abschnitten. Im Osten und Südosten weht lebhafter bis kräftiger Nordwestwind. Die Temperaturen kommen nicht über 0 bis +7 Grad hinaus.