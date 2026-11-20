i Der Schnee kehrt nach Österreich zurück! In der Nacht sinkt die Schneefallgrenze auf bis zu 700 Meter. istock Jetzt wird es winterlich Schnee-Walze rollt an – hier wird Österreich jetzt weiß Der Schnee kehrt nach Österreich zurück! In der Nacht sinkt die Schneefallgrenze auf bis zu 700 Meter. Dazu gibt es Regen und kräftigen Wind. Von Newsdesk Heute 20.11.2026, 07:35 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Österreich muss sich am Freitag auf unbeständiges Wetter einstellen. Während im Süden noch häufig die Sonne scheint, ziehen im Norden immer wieder Regenschauer durch. In höheren Lagen fällt sogar Schnee.

Besonders entlang der Alpennordseite und im Norden wird es nass. Zwischen den Wolken sind auch einzelne Gewitter möglich. Oberhalb von 1.200 bis 1.400 Metern gehen die Niederschläge in Schnee über. Deutlich freundlicher zeigt sich das Wetter im Süden und Südosten, wo es größtenteils trocken bleibt.

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Dazu weht im Norden, Nordosten und auf den Bergen teils kräftiger Westwind. Die Temperaturen erreichen am Nachmittag zwischen 8 und 15 Grad, am mildesten wird es im Osten.

Schnee fällt in der Nacht immer tiefer

In der Nacht auf Samstag verschlechtert sich das Wetter in weiten Teilen des Landes. Von Norden breiten sich dichte Wolken mit Regen und Schneefall aus. Die Schneefallgrenze sinkt dabei auf 700 bis 1.100 Meter.

Nur im Süden bleibt es bei wenigen Wolken vergleichsweise freundlich. Während dort kaum Wind weht, frischt er in den übrigen Regionen aus West bis Nordwest auf. Die Temperaturen gehen auf minus 1 bis plus 6 Grad zurück.

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Die Prognose im Detail

Am Samstag setzt sich die Zweiteilung fort. Während sich von Osttirol bis ins Südburgenland nach meist rascher Nebelauflösung zeitweise die Sonne zeigt, bleibt es entlang und nördlich des Alpenhauptkamms weiterhin häufig bewölkt und zeitweise nass. Die Schneefallgrenze liegt in den Nordalpen zwischen 1000 und 1200 m. Der Wind weht anfangs lebhaft bis kräftig aus West bis Nordwest, tagsüber lässt er nach. Von Nordwest nach Südost werden 4 bis 12 Grad erreicht.

Der Sonntag startet in den Niederungen mit Nebel oder Hochnebel, auch darüber breiten sich im Tagesverlauf dichte Wolken aus und von Südwesten her setzt Regen ein. Die Schneefallgrenze steigt von anfangs 1000 m auf rund 1500 m an. Meist trocken bleibt es noch von Oberösterreich bis ins Burgenland, die Sonne zeigt sich aber kaum. Tagsüber spielt der Wind vorübergehend keine große Rolle, am Abend frischt am Bodensee lebhafter Südwestwind auf. Mit 2 bis 8 Grad kühlt es spürbar ab.

Am Montag regnet es von Vorarlberg die Nordalpen entlang bis zum Alpenostrand immer wieder, die Schneefallgrenze sinkt von West nach Ost auf 700 m bis 400 m ab und damit bis in viele Täler. Im Donauraum, im östlichen Flachland und auch von Osttirol bis ins Südburgenland bleibt es dagegen die meiste Zeit trocken mit ein paar sonnigen Abschnitten. Im Osten und Südosten weht lebhafter Nordwestwind. Die Temperaturen kommen nicht über 0 bis +8 Grad hinaus.