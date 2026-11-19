i Blick auf St. Jakob in Defereggen (Osttirol) am 19. November 2026 foto-webcam.eu "Huschi wird es!" Winter-Einbruch bringt Schnee – was auf uns zukommt ie angekündigte Schnee-Überraschung ist da! In Osttirol und Südtirol fallen dicke Flocken. Wetter-Experte Sigi Fink kündigt noch mehr Kälte an. Von Newsdesk Heute 19.11.2026, 15:43 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Jetzt ist die angekündigte Schnee-Überraschung tatsächlich eingetroffen! Nach den Prognosen der vergangenen Tage fallen am Donnerstag in Teilen Osttirols und Südtirols bereits dicke Schneeflocken. Meteorologe Sigi Fink zeigt auf Facebook aktuelle Eindrücke aus der Region rund um Innichen und Toblach. Auch in höheren Lagen Osttirols und im äußersten Westen Kärntens meldet sich der Winter zurück.

Bereits am Mittwoch hatte Fink davor gewarnt, dass ein kleines Italientief Schnee bis in manche Täler bringen könnte. Nun berichtet der Wetter-Experte von Schneefall in Sillian, Toblach und Sexten. Besonders spannend: Die Schneefallgrenze arbeitet sich in Osttirol weiter nach unten.

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Schnee fällt bis unter 1.000 Meter

"Fette Schneeflocken", freut sich Fink angesichts der aktuellen Bilder aus dem Südtiroler Pustertal. Auch in St. Christina in Gröden zeigt sich die Landschaft bereits winterlich.

Die Österreichische Unwetterzentrale (UWZ) bestätigt in ihrem Warnlagebericht vom Donnerstag, dass Schnee anfangs speziell in Osttirol und im Lungau bis auf etwa 800 bis 1.000 Meter herab fallen kann.

In den meisten anderen Regionen liegt die Schneefallgrenze hingegen zwischen 1.200 und 1.700 Metern. Eine flächendeckende Schneedecke in den Tälern ist somit nicht zu erwarten.

Kräftige Niederschläge zieht über Österreich

Während es in den höheren Lagen winterlich wird, sorgt das Mittelmeertief andernorts für kräftigen Regen. Besonders betroffen sind Osttirol, Kärnten und angrenzende Regionen bis in die Südsteiermark.

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Am Donnerstagnachmittag verlagert sich der Regenschwerpunkt laut UWZ zunehmend in den Südosten. Vor allem in Richtung Karawanken kann es vorübergehend intensiv regnen.

Im Nordosten bleibt es hingegen weitgehend trocken. Dazu weht vom Bodensee bis nach Oberösterreich lebhafter bis kräftiger Westwind. Für Starkregen und Sturm bestehen regional Warnungen beziehungsweise Vorwarnungen.

Jetzt kommt deutlich kältere Luft

Am Freitag bleibt es vor allem entlang und nördlich der Alpen wechselhaft. Von Vorarlberg bis ins westliche Niederösterreich ziehen immer wieder Regenschauer durch. Schnee fällt meist oberhalb von 1.300 bis 1.500 Metern, im Oberen Mühlviertel vorübergehend auch bis auf 1.000 Meter.

Die Temperaturen steigen laut Ubimet noch einmal auf 5 bis 15 Grad. Am Samstag zieht dann eine Kaltfront durch. Während es im Süden zeitweise sonnig wird, halten sich im Norden viele Wolken und Schauer. Die Höchstwerte liegen zwischen 4 und 12 Grad.

Fink erwartet regional sogar Dauerfrost

Besonders interessant wird die weitere Entwicklung ab Sonntag und Montag. Fink rechnet zunächst mit neuen Niederschlägen im Westen und Süden, ehe zunehmend kontinentale Kaltluft nach Österreich gelangt.

Vor allem im Norden und Osten könnten die Temperaturen dann deutlich sinken. In Lagen oberhalb von 600 Metern hält der Meteorologe regional sogar ein bis drei Tage Dauerfrost für möglich. In tieferen Lagen erwartet er nur noch 0 bis 3 Grad. Der Trend: "Huschi wird es!"

Im Westen und Südwesten dürfte es dagegen etwas milder bleiben.

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Damit könnte der erste markante Wintervorstoß der Saison nach dem Schnee in Osttirol und Südtirol auch weitere Regionen Österreichs erfassen. Wie tief die Temperaturen tatsächlich fallen, wird sich in den kommenden Tagen zeigen.