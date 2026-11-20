i Kräftige Schneefälle und Temperatursturz: Dichter Schneefälle und Schneeglätte im Erzgebirge. extremwetter.tv Schnee bis in tiefe Lagen Völliges Schnee-Chaos direkt vor den Toren Österreichs Eine Kaltfront bringt Schnee und Glätte nach Deutschland. Auch in Österreich geht es in Kürze los mit dem gnadenlosen Winterwetter. Von Newsdesk Heute 20.11.2026, 21:58 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Kräftige Schneefälle und ein deutlicher Temperatursturz bringen den Winter zurück. Im Erzgebirge hat eine Kaltfront bereits für eine erste Schneedecke und glatte Straßen gesorgt, berichtet "extremwetter.tv". Auch in Österreich wird es in den kommenden Tagen zunehmend winterlich.

Schnee und Sturm im Erzgebirge

Am Freitag zog kalte Luft aus Nordeuropa in das Erzgebirge. Am Fichtelberg setzte kräftiger Schneefall ein, dazu kamen stürmische Böen. Die Landschaft wurde weiß, auf den Straßen herrschten stellenweise winterliche Fahrverhältnisse. Der Winterdienst war bereits im ersten Einsatz der Saison.

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In der Nacht sanken die Temperaturen weiter. Damit steigt auch die Gefahr von Schnee- und Eisglätte. Autofahrer müssen besonders auf höher gelegenen und wenig befahrenen Straßen vorsichtig sein.

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Auch Österreich erwartet Schnee

In Österreich wird es ebenfalls kälter. Am Samstag, 21. November, bleibt es entlang und nördlich des Alpenhauptkamms zunächst bewölkt und nass. Oberhalb von etwa 900 bis 1.200 Metern fällt Schnee. Im Osten und Süden zeigt sich nach der Auflösung von Nebel zeitweise die Sonne.

Am Sonntag zieht von Südwesten her neuerlich Niederschlag auf. Besonders in Osttirol und im Oberen Murtal kann es bis in höhere Tallagen schneien. Am Abend sinkt die Schneefallgrenze auf rund 700 Meter. Von Oberösterreich bis ins Burgenland bleibt es dagegen vielfach trocken.

Die Bilder des Tages i ?

Zu Wochenbeginn wird es nochmals winterlicher: Am Montag kann es vor allem im Westen und entlang der Alpennordseite zeitweise bis in tiefe Lagen schneien.

Im Rheintal ist eher mit Schneeregen oder Regen zu rechnen. Im Donauraum und im östlichen Flachland bleibt es überwiegend trocken. Die Temperaturen gehen weiter zurück.