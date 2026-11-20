Kräftige Schneefälle und ein deutlicher Temperatursturz bringen den Winter zurück. Im Erzgebirge hat eine Kaltfront bereits für eine erste Schneedecke und glatte Straßen gesorgt, berichtet "extremwetter.tv". Auch in Österreich wird es in den kommenden Tagen zunehmend winterlich.
Am Freitag zog kalte Luft aus Nordeuropa in das Erzgebirge. Am Fichtelberg setzte kräftiger Schneefall ein, dazu kamen stürmische Böen. Die Landschaft wurde weiß, auf den Straßen herrschten stellenweise winterliche Fahrverhältnisse. Der Winterdienst war bereits im ersten Einsatz der Saison.
In der Nacht sanken die Temperaturen weiter. Damit steigt auch die Gefahr von Schnee- und Eisglätte. Autofahrer müssen besonders auf höher gelegenen und wenig befahrenen Straßen vorsichtig sein.
In Österreich wird es ebenfalls kälter. Am Samstag, 21. November, bleibt es entlang und nördlich des Alpenhauptkamms zunächst bewölkt und nass. Oberhalb von etwa 900 bis 1.200 Metern fällt Schnee. Im Osten und Süden zeigt sich nach der Auflösung von Nebel zeitweise die Sonne.
Am Sonntag zieht von Südwesten her neuerlich Niederschlag auf. Besonders in Osttirol und im Oberen Murtal kann es bis in höhere Tallagen schneien. Am Abend sinkt die Schneefallgrenze auf rund 700 Meter. Von Oberösterreich bis ins Burgenland bleibt es dagegen vielfach trocken.
Zu Wochenbeginn wird es nochmals winterlicher: Am Montag kann es vor allem im Westen und entlang der Alpennordseite zeitweise bis in tiefe Lagen schneien.
Im Rheintal ist eher mit Schneeregen oder Regen zu rechnen. Im Donauraum und im östlichen Flachland bleibt es überwiegend trocken. Die Temperaturen gehen weiter zurück.