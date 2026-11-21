i Nach einer kurzen milden Phase bringt ein Kaltlufteinbruch zum Wochenende Schnee iStock Kaltfront trifft Österreich Kälte-Hammer! Schnee fällt jetzt bis in die Täler Der Winter legt nach! Am Sonntag sinkt die Schneefallgrenze auf 700 Meter, am Montag schneit es im Westen teils bis in tiefe Lagen. Die UWZ warnt. Von Newsdesk Heute 21.11.2026, 08:04 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Österreich steht vor dem nächsten Wintereinbruch! Eine Kaltfront bringt am Wochenende deutlich kühlere Luft, dazu sorgt ein Italientief für neue Niederschläge. Besonders am Sonntag und Montag wird es spannend: Die Schneefallgrenze sinkt zunächst auf rund 700 Meter, zu Wochenbeginn sind vor allem im Westen sogar Schneeflocken bis in tiefe Lagen möglich.

Die Österreichische Unwetterzentrale (UWZ) hat für Teile des Landes bereits Schneewarnungen ausgegeben. Besonders in den Alpen ist in den kommenden Tagen mit winterlichen Verhältnissen zu rechnen.

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Samstag: Schnee ab 900 Metern

Am Samstag (21. November) erreicht Österreich von Norden her eine Kaltfront. Entlang der Nordalpen bleibt es vor allem am Vormittag unbeständig, immer wieder ziehen Regen- und Schneeschauer durch.

Die Schneefallgrenze liegt zwischen 900 und 1.200 Metern. Im Tagesverlauf lassen die Niederschläge aber langsam nach. Anfangs weht noch lebhafter West- bis Nordwestwind.

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Deutlich freundlicher präsentiert sich das Wetter im Süden und Osten. Von Osttirol bis ins Südburgenland zeigt sich nach der Nebelauflösung zeitweise die Sonne. Auch im Osten trocknet es rasch ab. Die Temperaturen erreichen maximal 4 bis 12 Grad.

Sonntag: Schneegrenze sinkt

Am Sonntag (22. November) folgt bereits der nächste Wetterumschwung. Ein Italientief beeinflusst den Süden Österreichs, während sich im Westen eine Luftmassengrenze bemerkbar macht.

Nach einem stellenweise nebeligen Start ziehen vielerorts dichte Wolken auf. Von Südwesten her breiten sich Regen und Schneefall aus.

Besonders betroffen sind Regionen von Osttirol bis ins Obere Murtal. Hier kann es bereits bis in höhere Tallagen schneien. Am Abend sinkt die Schneefallgrenze laut UWZ dann generell auf etwa 700 Meter. Dazu wird es empfindlich kalt: Die Höchstwerte liegen nur noch zwischen 1 und 7 Grad.

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Ganz anders sieht es im Norden und Osten aus. Von Oberösterreich bis ins Burgenland bleibt es überwiegend trocken. Besonders im Wald- und Weinviertel lässt sich zeitweise sogar die Sonne blicken.

Montag: Schnee bis in tiefe Lagen

Zu Beginn der neuen Woche verschärft sich die winterliche Wetterlage regional weiter. Die Strömung dreht auf Nordwest und transportiert erneut kalte Luft in den Alpenraum.

Am Montag (23. November) fällt besonders im Westen zeitweise leichter Schnee bis in tiefe Lagen. Große Neuschneemengen sind nach derzeitigem Stand allerdings nicht zu erwarten. Lediglich im Rheintal mischen sich Regen und Schneeregen dazu.

Im Donauraum, im östlichen Flachland sowie von Osttirol bis ins Südburgenland bleibt es dagegen meist trocken. Zwischendurch sind dort auch sonnige Abschnitte möglich.

Unangenehm wird es im Osten und Südosten durch lebhaften bis kräftigen Nordwestwind, der die ohnehin kalten Temperaturen noch niedriger erscheinen lässt.

UWZ: Schneewarnungen bereits aktiv

Die aktuelle Warnkarte der Unwetterzentrale zeigt Österreich überwiegend in Grün. Eine örtlich begrenzte orange Warnstufe ist im äußersten Westen zu erkennen.

Die orange Stufe steht laut UWZ unter anderem für Schneefallmengen von mehr als fünf Zentimetern innerhalb von sechs Stunden, zehn Zentimetern innerhalb von zwölf Stunden oder 15 Zentimetern innerhalb von 24 Stunden.

Die im Warnlagebericht genannten Schneewarnungen gelten zunächst bis Samstagmittag. Für die kommenden Tage kann sich die Warnlage mit den neuen Wetterentwicklungen verändern.

Damit steht Österreich ein wechselhaftes und zunehmend winterliches Wochenende bevor. Vor allem in höher gelegenen Tälern und auf Bergstraßen sollte mit Schnee und winterlichen Fahrbedingungen gerechnet werden.