i Nur 28 Prozent der Österreicher wollen die hohe Parteienförderung aus Steuergeld beibehalten. Helmut Graf 49 Prozent für Kürzungen Mehrheit in Österreich will weniger Geld für Parteien Österreich zahlt den Parteien im internationalen Vergleich hohe Förderungen aus Steuergeld. Eine klare Mehrheit will das jetzt ändern. Von Heute Politik 23.11.2026, 05:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Es ist ausgerechnet ein "wilder" Abgeordneter, der das Thema der Parteienförderung wieder aktuell gemacht hat: der von den Neos geschasste Veit Dengler. Unter dem Namen "Parteien-Speck weg" hat er ein Volksbegehren dazu gestartet.

Das Ziel: die staatliche Parteienfinanzierung soll jährlich mit 100 Millionen Euro begrenzt werden – und zwar in Bund, Ländern und Gemeinden. Derzeit sind es satte 340 Millionen. Das entspricht rund 52 Euro pro wahlberechtigtem Österreicher.

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Bevölkerung will bei Parteien sparen

Geht es nach der Bevöllkerung, soll damit ebenfalls Schluss sein. Das zeigt die aktuelle Umfrage von "Unique Research" für "Heute" (500 Befragte ab 16 Jahren, online von 16. bis 19. November, maximale Schwankungsbreite ± 4,4 Prozent).

Demnach sprechen sich nur 28 Prozent der Befragten dafür aus, dass die Parteien weiterhin hohe Förderungen vom Staat bekommen, damit sie weniger von privaten Geldgebern abhängig sind. 49 Prozent dagegen sind für weniger staatliche Förderungen.

Im Gegenzug sollen Parteien aber mehr Spenden von Privatpersonen und Unternehmen annehmen dürfen. 23 Prozent machten keine Angabe oder antworteten mit "Weiß nicht".

Grüne am stärksten für Beibehaltung der hohen Förderungen

Am meisten Zuspruch findet das System der Förderungen bei Wählern der Grünen. Sie sprecheh sich zu 51 Prozent für die Beibehaltung des hohen Förderwesens aus, 35 Prozent wollen die Förderungen zugunsten von Spenden kürzen.

Eine (relative) Mehrheit für die hohen Förderungen gibt es auch bei SPÖ-Sympathisanten mit 43 Prozent. 36 Prozent in dieser Gruppe sagen: runter mit den Förderungen, dafür mehr privates Spendengeld.

„Die Einstellung der österreichischen Bevölkerung ist klar: lieber weniger Steuergeld für die Parteien, dafür mehr Möglichkeiten zum Spenden sammeln.“ Peter Hajek Meinungsforscher und Politik-Experte

ÖVP-Wähler größte Anhänger höherer Spendenobergrenzen

Am ausgeprägtesten für die Spendenlösung sprechen sich Anhänger der ÖVP mit gleich 64 Prozent aus. Nur 28 Prozent sind für die Beibehaltung der Förderungen auf diesem Niveau. Bei FPÖ-Wählern liegt das Verhältnis bei 53 zu 23 Prozent, bei Neos-Fans sind es 52 zu 29 Prozent.

Deutliche Unterschiede zwischen Männern und Frauen und nach Alter

Interessant sind die Unterschiede nach verschiedenen Bevölkerungsgruppen. So ist bei Männern die Mehrheit für die Spendenvariante mit 55 Prozent deutlich ausgeprägter als bei weiblichen Befragten mit 44 Prozent. Für eine Weiterführung der Förderungen im bisherigen Ausmaß sprechen sich 33 beziehungsweise 23 Prozent aus.

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Je älter die Befragten, desto höher ist die Zustimmung zu mehr Spenden. Dafür sind 35 Prozent der 16- bis 29-Jährigen, 48 Prozent der 30- bis 59-Jährigen und 59 Prozent der Personen ab 60 Jahren.

Personen mit Matura relativ gespalten

Auch nach dem Bildungsgrad findet das Spenden-Modell jeweils eine Mehrheit. Bei Personen mit Matura sind es 43 Prozent zu 33 Prozent, bei Befragten ohne liegt das Verhältnis bei 52 zu 26 Prozent.

Wie beurteilt der Meinungsforscher und Politik-Experte Peter Hajek diese Ergebnisse? "Die Einstellung der österreichischen Bevölkerung ist klar: lieber weniger Steuergeld für die Parteien, dafür mehr Möglichkeiten zum Spenden sammeln", sagt er im Gespräch mit "Heute".

"Auffallend ist die unterschiedliche politische Sichtweise: Parteiwähler Links der Mitte votieren eher für die staatlichen Förderungen, während man sich rechts der Mitte eher für Spendenfinanzierung ausspricht."