i Mit Euro 7 gibt es in der EU erstmals auch klare Vorgaben zur Haltbarkeit von E-Auto-Batterien. iStock Ab 29. November Strengere EU-Regeln für Autos: Was auf Lenker zukommt Ab Sonntag, 29. November, gelten EU-weit neue Regeln für neue Automodelle. Der ÖAMTC erklärt, was das für die Autofahrer bedeutet. Von Team Wirtschaft 23.11.2026, 13:39 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ab 29. November 2026 gilt die Abgasnorm Euro 7, zunächst nur für Pkw-Modelle und leichte Nutzfahrzeuge, die ab diesem Tag eine Typengenehmigung erhalten. Ab dem 29. November 2027 müssen dann alle neu zugelassenen Pkw die Anforderungen erfüllen. Wer bereits ein Auto besitzt, muss nichts ändern. Für diese Fahrzeuge gelten die bisherigen Vorschriften weiter.

Die neue Regelung bringt keine grundlegende Verschärfung der klassischen Abgasgrenzwerte, sondern erweitert die Umweltanforderungen auf den gesamten Lebenszyklus eines Fahrzeugs. "Für Konsumentinnen und Konsumenten liegen die wichtigsten Neuerungen bei der Batteriehaltbarkeit, dem Brems- und Reifenabrieb, der laufenden Emissionsüberwachung sowie beim besseren Zugang zu Umwelt- und Fahrzeugdaten", so ÖAMTC-Techniker Valentin Keck.

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Erstmals Grenzwerte für Bremsstaub

Mit Euro 7 wird erstmals begrenzt, wie viele Partikel beim Bremsen durch Abrieb entstehen dürfen. Die neuen Grenzwerte werden bei der Typengenehmigung berücksichtigt.

Welche Folgen das hat, ist noch offen. "Aus Konsumentensicht ist das besonders interessant, da nicht abschätzbar ist, welche Auswirkungen die neuen Anforderungen auf die Fahrzeugkosten haben werden", erklärt Keck.

Beim Reifenabrieb kommen ebenfalls neue Vorschriften. Die konkreten Messverfahren und Grenzwerte müssen allerdings erst festgelegt werden. Für neue Pkw-Reifentypen der Klasse C1 ist die Anwendung ab 1. Juli 2028 vorgesehen. Weitere Reifenklassen folgen später.

Neue Regeln auch für E-Auto-Batterien

Spannend ist Euro 7 für Käufer von Elektroautos und Plug-in-Hybriden. Denn erstmals gibt es verbindliche Mindestanforderungen an die Haltbarkeit der Antriebsbatterien.

Nach fünf Jahren oder 100.000 Kilometern müssen die Batterien von Pkw noch mindestens 80 Prozent ihrer ursprünglich zertifizierten Energie bereitstellen können. Nach acht Jahren oder 160.000 Kilometern sind mindestens 72 Prozent vorgeschrieben. "Gerade für den Gebrauchtwagenmarkt können standardisierte Informationen über den Batteriezustand künftig mehr Transparenz schaffen", begrüßt der ÖAMTC-Techniker die neue Regelung.

Umweltpass für jedes Auto

Mit Euro 7 wird außerdem der sogenannte Environmental Vehicle Passport (EVP) verpflichtend eingeführt. Der digitale Umweltpass enthält unter anderem Angaben zu Emissionen, Energieverbrauch, elektrischer Reichweite, Leistung und Batteriehaltbarkeit und soll über einen QR-Code einfach abrufbar sein.

Die Informationen müssen mindestens 20 Jahre ab Herstellung des Fahrzeugs verfügbar bleiben. Dadurch erhält man einen langfristigen Zugang zu wichtigen Umwelt- und Fahrzeugdaten.

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Auto erkennt auffällige Abgaswerte selbst

Eine weitere Neuerung betrifft die Kontrolle der Schadstoffemissionen während der Fahrt. Ein eingebautes Überwachungssystem (On-Board-Monitoring bzw. OBM) soll erkennen, wenn ein Fahrzeug über längere Zeit auffällig hohe Emissionen verursacht, etwa aufgrund eines Defekts oder einer Manipulation.

Für Fahrzeughalter bedeute dies laut ÖAMTC-Techniker Keck "vor allem mehr Information über emissionsrelevante Probleme und einen stärkeren Fokus auf deren Behebung".

Darüber hinaus verstärke Euro 7 den Schutz vor Manipulation und die Cybersicherheit. Denn: Hersteller müssen entsprechende Maßnahmen vorsehen, um unzulässige Eingriffe in Fahrzeugsysteme zu verhindern.