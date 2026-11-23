i Ein Obi-Markt in Deutschland: Jetzt schluckt die Kette auch Toom. iStock Hammer-Fusion Obi schluckt Baumarkt-Kette: Das ändert sich für Kunden Paukenschlag im Baumarkt-Geschäft! Obi und Toom schließen sich zusammen. Die Marke Toom soll verschwinden – mehr als 600 Obi-Märkte sind geplant. Von Newsdesk Heute 23.11.2026, 14:52 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Zwei der bekanntesten Baumarktketten Deutschlands wollen künftig gemeinsame Sache machen: Obi und Toom sollen unter einem Dach zusammengeführt werden. Für Kunden bedeutet das vor allem eine große Veränderung: Der Markenname Toom soll von den Märkten verschwinden. Stattdessen werden die Filialen künftig als Obi-Baumärkte auftreten.

Die Eigentümer der beiden Unternehmen haben sich am Montag (23. November) auf eine entsprechende Vereinbarung verständigt. Der geplante Zusammenschluss muss allerdings noch von den zuständigen Behörden genehmigt werden.

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Toom-Märkte werden zu Obi

Hinter dem milliardenschweren Baumarktgeschäft stehen zwei bekannte Handelskonzerne: Die Tengelmann Group ist Mehrheitsgesellschafterin von Obi, die Rewe Group ist Eigentümerin von Toom. Nun wollen beide Unternehmen ihre Baumarktaktivitäten in Deutschland zusammenführen. Die künftigen Märkte sollen einheitlich unter der Marke Obi betrieben werden.

Im Gegenzug erhält Rewe eine Beteiligung von rund 30 Prozent an der Obi Group Holding. Tengelmann bleibt Mehrheitsgesellschafter. Zusätzlich will Rewe das gemeinsame Unternehmen finanziell unterstützen. Über die weiteren finanziellen Einzelheiten der Vereinbarung wurde Stillschweigen vereinbart.

Mehr als 600 Obi-Baumärkte geplant

Für Heimwerker und Hobbygärtner dürfte die Veränderung vor allem beim Einkaufen sichtbar werden. Nach dem Zusammenschluss würde Obi in Deutschland über mehr als 600 Märkte verfügen. Das Filialnetz soll außerdem weiter ausgebaut und verdichtet werden.

Das ehrgeizige Ziel der Unternehmen: Für die meisten Menschen in Deutschland soll künftig durchschnittlich innerhalb von 20 Minuten ein Obi-Markt erreichbar sein. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass die geplante Fusion tatsächlich zustande kommt.

So schnell soll Toom verschwinden

Die Umstellung der bisherigen Toom-Märkte soll nach Erhalt aller behördlichen Genehmigungen etwa zwölf bis 18 Monate dauern. Damit würde der bekannte Markenname schrittweise von den Filialen verschwinden. Ein konkreter Termin für den Abschluss der Fusion steht noch nicht fest. Die Unternehmen versprechen sich von der Zusammenlegung erhebliche Effizienzgewinne. Diese sollen wiederum in weiteres Wachstum investiert werden.

Auch digitale Angebote sollen ausgebaut werden. Geplant sind unter anderem die Weiterentwicklung des Kundenprogramms heyOBI, des digitalen Obi-Marktplatzes sowie die Vermittlung von Handwerkerdienstleistungen über Partnerunternehmen.

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Obi-Chef spricht von großer Chance

Obi-Aufsichtsratschef Christian Haub sieht in der geplanten Fusion einen wichtigen Schritt für die Zukunft der Branche. "Obi und toom ergänzen sich kulturell wie strukturell sehr gut", erklärt Haub. Beide Unternehmen wollten ihre Kräfte bündeln und das gemeinsame Geschäft weiterentwickeln.

Auch Toom-Chef Jochen Vogel sieht Vorteile in der Vereinbarung. Nach dem Abschluss der Transaktion soll er in den Vorstand von Obi wechseln. Die bisherigen deutschen Verwaltungsstandorte der Unternehmen sollen vorerst bestehen bleiben.

Was bedeutet das für Österreich?

Die am Montag angekündigte Vereinbarung betrifft ausdrücklich die Baumarktaktivitäten von Obi und Toom in Deutschland. Obi ist auch in Österreich mit zahlreichen Standorten vertreten. Konkrete Veränderungen für das österreichische Filialnetz wurden im Zuge der Ankündigung allerdings nicht bekannt gegeben.

Fest steht vorerst: Sollte die Fusion genehmigt werden, entsteht in Deutschland ein deutlich größerer Baumarktverbund unter der Marke Obi. Für die bisherigen Toom-Kunden beginnt dann schrittweise der Wechsel zum neuen Namen.