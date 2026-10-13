i Obi ist eine der bekanntesten Baumarktketten, übernahm einen Teil der ehemaligen Baumax-Filialen in Österreich. OBI Mitten im Expansionskurs Obi-Hammer! CEO verlässt überraschend Baumarkt-Kette Überraschender Führungswechsel bei Obi: CEO Sebastian Gundel verlässt den Baumarkt-Konzern mit sofortiger Wirkung, wechselt zu einem Konkurrenten. Von Newsdesk Heute 13.10.2026, 10:43 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Überraschender Chefwechsel beim Baumarkt-Riesen Obi! Sebastian Gundel verlässt das Unternehmen mit sofortiger Wirkung. Nach vier Jahren an der Spitze ist für den Manager Schluss. Offiziell erfolgte die Trennung "in gegenseitigem Einvernehmen". Doch mittlerweile steht fest: Gundel wechselt ausgerechnet zur Konkurrenz.

Wie das "Handelsblatt" berichtet, trifft der plötzliche Abgang Obi in einer entscheidenden Phase. Der Baumarkt-Konzern befindet sich auf Expansionskurs und steht vor wichtigen strategischen Veränderungen. Einen dauerhaften Nachfolger gibt es noch nicht.

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Wechselt zum Konkurrenten

Hinter dem überraschenden Abschied steckt offenbar ein neuer Job: Laut "manager magazin" zieht es Gundel zum britischen Baumarktkonzern Kingfisher. Das börsennotierte Unternehmen, das einen Jahresumsatz von mehr als 15 Milliarden Euro erzielt, hat den Wechsel inzwischen bestätigt. Gundel soll dort im Februar 2027 beginnen.

Sebastian Gundel übernahm 2022 als CEO die Führung der Obi Group Holding, jetzt ist er weg OBI / Nadine Rupp

Seinen bisherigen Arbeitgeber soll der Manager erst wenige Tage zuvor über seine Entscheidung informiert haben. Damit erklärt sich auch, warum er Obi trotz freundlicher Abschiedsworte sofort verlassen muss.

Österreich-Chef schaffte es an die Spitze

Auch in Österreich ist Gundel kein Unbekannter. Bevor er im September 2022 die Konzernführung übernahm, war er bei Obi unter anderem als Country Manager für Österreich sowie als Chief Customer und Digital Officer tätig.

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Damals folgte der heute 44-Jährige auf Langzeitchef Sergio Giroldi, der nach fast 20 Jahren an der Spitze in Pension ging. Unter Gundels Führung investierte Obi stark in die Digitalisierung und den Ausbau seiner Marktposition. Dazu gehörte unter anderem die Weiterentwicklung der Kundenplattform heyObi.

Zudem gewann die Baumarktkette durch die Übernahme von Standorten der Konkurrenten Hellweg und Baywa zusätzliche Marktanteile.

Zwei Manager übernehmen vorerst

Obi-Aufsichtsratschef und Tengelmann-Eigner Christian Haub findet trotz des überraschenden Abgangs lobende Worte für Gundel. "Sebastian Gundel hat mit großer Energie und klarem strategischem Blick entscheidende Impulse für Obi gesetzt", erklärte Haub. Besonders die Verbindung des stationären Baumarktgeschäfts mit digitalen Angeboten habe er vorangetrieben.

Bis ein neuer Konzernchef gefunden ist, übernehmen Finanzchef Miguel Müllenbach und Vertriebschef Jochen Ludwig gemeinsam die Führung. Am eingeschlagenen Wachstumskurs soll sich trotz des Führungswechsels nichts ändern. "Der Wechsel der Unternehmensspitze ändert nichts am strategischen Kurs des Unternehmens", versicherte Haub.

Für Obi beginnt damit mitten in einer wichtigen Expansionsphase die Suche nach einem neuen Chef. Gundel wiederum wird künftig für einen der größten europäischen Konkurrenten arbeiten.