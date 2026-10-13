i Trotz der zusätzlichen Lieferungen bleibt die Lage am Ölmarkt angespannt. REUTERS/Maxim Shemetov Lage am Ölmarkt angespannt Russischer Diesel drückt jetzt die Ölpreise Die Aussicht auf zusätzliche Diesellieferungen aus Russland sorgt für leichte Entspannung am Ölmarkt. Von Newsdesk Heute 13.10.2026, 08:25 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Preis für ein Barrel der Nordseesorte Brent sank auf bis zu 105 Dollar. US-Leichtöl der Sorte WTI verbilligte sich auf 92,17 Dollar je Barrel.

Auslöser war eine Ankündigung von US-Präsident Donald Trump. Russland habe demnach zugestimmt, wieder Diesel auf den Weltmarkt zu liefern. Seine Regierung setzte dafür die US-Sanktionen gegen russischen Treibstoff vorübergehend aus.

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Sorge vor Angriffen bleibt

Trotz der zusätzlichen Lieferungen bleibt die Lage am Ölmarkt angespannt. Vor allem mögliche Angriffe auf Schiffe oder Pipelines im Nahen Osten beschäftigen die Anleger weiterhin.

"Frische Diesellieferungen aus Russland und stabilere saudische Ströme bringen zwar eine gewisse Entlastung, doch der Markt scheint immer noch mehr über das Risiko weiterer Angriffe auf Schiffe oder Pipelines am Golf besorgt zu sein", erklärte Analyst Tim Waterer vom Brokerhaus KCM Trade gegenüber Reuters.

Gleichzeitig erwartet die Organisation erdölexportierender Länder ein deutlich geringeres Wachstum beim weltweiten Ölverbrauch.

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Die Opec senkte ihre Prognose für das laufende Jahr auf 400.000 Barrel pro Tag. Zu Jahresbeginn war sie noch von einem Plus von 1,4 Millionen Barrel täglich ausgegangen.