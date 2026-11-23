i GPA-Chefverhandlerin Birgit Patzak-Windisch: Angebot der Arbeitgeber weiter nicht akzeptabel. GPA / Edgar Ketzer Streit um mehr Geld Gehaltspoker: Jetzt kracht es in der IT-Branche Auch die dritte IT-KV-Runde endet ohne Einigung. Die Arbeitgeber bieten bis zu 2,2 Prozent mehr Gehalt. Jetzt macht die Gewerkschaft Druck. Von Team Wirtschaft 23.11.2026, 21:39 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Gehaltsverhandlungen für mehr als 90.000 Beschäftigte in Österreichs IT-Branche stecken weiter fest. Auch die dritte Verhandlungsrunde ist ohne Ergebnis zu Ende gegangen. Die Arbeitgeber haben laut GPA ihr Angebot nur geringfügig verbessert. Für die Gewerkschaft ist das viel zu wenig. Jetzt sollen österreichweit Betriebsversammlungen stattfinden.

Arbeitgeber bieten nur 1,5 Prozent mehr

Konkret bieten die Arbeitgeber eine Erhöhung der IST-Gehaltssumme um 1,5 Prozent und der kollektivvertraglichen Mindestgehälter um 2,2 Prozent. Die zugrunde liegende Inflation beträgt allerdings 3,2 Prozent. Die Gewerkschaft fordert hingegen ein Plus von 3,9 Prozent bei den Mindestgehältern, der IST-Gehaltssumme und den Lehrlingseinkommen.

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"Das Angebot der Arbeitgeberseite von lediglich 1,5 Prozent auf die IST-Gehaltssumme und 2,2 Prozent auf die Mindestgehälter wird weder der wirtschaftlichen Realität der IT-Branche noch den Leistungen der Beschäftigten gerecht", kritisiert GPA-Chefverhandlerin Birgit Patzak-Windisch. Sie warnt davor, dass qualifizierte Fachkräfte bei zu niedrigen Gehältern in andere Branchen abwandern könnten.

IT-Branche wächst deutlich stärker

Die Gewerkschaft verweist auf die wirtschaftliche Entwicklung der Branche. Laut WIFO-Herbstprognose soll der Bereich Information und Kommunikation 2026 real um 2,2 Prozent wachsen. Für die gesamte Wirtschaft werden hingegen nur 0,9 Prozent erwartet.

Auch die Umsätze sprechen aus Sicht der GPA für höhere Gehaltsabschlüsse: 2025 erzielte die Informationstechnologie laut Wirtschaftskammer einen Umsatz von 44,31 Milliarden Euro. Das entspricht einem Plus von 7,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

"Die Arbeitgeber stellen die Branche das ganze Jahr über als erfolgreich und zukunftsstark dar. Bei den Gehaltsverhandlungen wird diese positive Entwicklung plötzlich ignoriert", kritisiert Patzak-Windisch.

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Jetzt starten Betriebsversammlungen

Nach drei ergebnislosen Verhandlungsrunden erhöht die Gewerkschaft nun den Druck. In ganz Österreich sollen Betriebsversammlungen stattfinden. Dort werden die Beschäftigten über den aktuellen Verhandlungsstand informiert und mögliche weitere Schritte besprochen.

"Die Beschäftigten erwarten konkrete Ergebnisse statt weiterer Verzögerungen. Auch die Unternehmen brauchen Planungssicherheit", erklärt Patzak-Windisch. Die Gewerkschaft verlangt deshalb ein deutlich verbessertes Angebot der Arbeitgeber.