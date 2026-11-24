i Serbiens Ex-Präsident Aleksandar Vučić droht im Falle seiner Festnahme mit Hungerstreik und Massenprotesten. Zorana Jevtic "Millionen auf Straße" Vučić droht mit Hungerstreik und Massenprotesten Serbiens Ex-Präsident Aleksandar Vučić droht im Falle seiner Festnahme mit Hungerstreik und Massenprotesten. Von Newsdesk Heute 24.11.2026, 14:20 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Mit einer Kampfansage meldet sich Serbiens Ex-Präsident Aleksandar Vučić zu Wort. Sollte er festgenommen werden, werde er in den Hungerstreik treten. Zudem könne er "Millionen Menschen auf die Straße" mobilisieren, erklärte der Oppositionschef am Montag im TV-Sender Pink.

Einzelne Abgeordnete der Studentenliste und politische Beobachter hatten Vučićs Serbische Fortschrittspartei (SNS) zuletzt als "organisierte Kriminellengruppe" bezeichnet. Ein Verfahren gegen den ehemaligen Staatschef ist bislang allerdings nicht bekannt.

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Vučić soll jedoch in einem Prozess gegen führende Köpfe der serbischen Kokain-Mafia als Zeuge gehört werden. Das Magazin Radar hatte zuvor entschlüsselte Chat-Nachrichten veröffentlicht, in denen Gruppenmitglieder den Ex-Präsidenten als "Oskar" und "Cvarak" bezeichneten.

Ex-Präsident spricht von Morddrohungen

Vučić gab zudem an, am Sonntag von einer kriminellen Gruppierung aus dem Belgrader Stadtviertel Vracar mit dem Tod bedroht worden zu sein. Weil er der Polizei nicht vertraue, habe er diese nicht eingeschaltet.

Für das Innenministerium ist weiterhin Ivica Dačić, ein langjähriger Regierungspartner der SNS, zuständig. Seit der Wahlniederlage der Partei am 25. Oktober hat Serbien noch keine neue Regierung.