i Ein Geschäftsmann (38) wurde tot in seiner Frankfurter Wohnung entdeckt. Nun wurden zwei Jugendliche wegen Mordverdachts festgenommen. amoklv Bluttat in Frankfurt Rätsel um toten Geschäftsmann – Teenager in Haft Ein Geschäftsmann (38) wurde tot in seiner Frankfurter Wohnung entdeckt. Nun wurden zwei Jugendliche wegen Mordverdachts festgenommen. Von Newsdesk Heute 24.11.2026, 13:56 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Mehr als einen Monat nach dem gewaltsamen Tod eines Geschäftsmannes in Frankfurt hat die Polizei zwei Jugendliche festgenommen. Die beiden 16 und 17 Jahre alten Burschen stehen unter dringendem Mordverdacht, wie die Frankfurter Staatsanwaltschaft mitteilte.

Der 38-Jährige war am 19. Oktober leblos in seiner Wohnung im Stadtteil Sachsenhausen entdeckt worden. Im Laufe der Ermittlungen gerieten die beiden Minderjährigen ins Visier der Behörden.

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"Die beiden sollen mehrfach mittels stumpfer und scharfer Gewalt auf den Kopf- und Halsbereich des Geschädigten in dessen Wohnung eingewirkt haben."

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Motiv bislang unklar

Die beiden Tatverdächtigen stammen aus dem Landkreis Offenbach. Der 16-Jährige besitzt die deutsche und die türkische Staatsbürgerschaft, der 17-Jährige ist rumänischer Staatsbürger.

Neben der Vollstreckung des Haftbefehls fanden auch Durchsuchungen zur Sicherung möglicher Beweismittel statt. Was hinter der mutmaßlichen Bluttat steckt, ließ die Staatsanwaltschaft bislang offen. Die Ermittlungen laufen weiter.