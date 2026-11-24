i ? Kinder, Papa und Oma tot Fünf Tote in Kehl – Polizei nennt erschütternde Details Nach dem Fund von fünf Toten in Kehl gibt es neue Details: Zwei Kinder sind weiter in kritischem Zustand. Ihre Mutter war außer Haus gewesen. Von Newsdesk Heute 24.11.2026, 15:18 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Nach der Familientragödie im deutschen Kehl gibt es neue, erschütternde Details. Die beiden überlebenden Kinder, ein zwölfjähriger Bub und ein elfjähriges Mädchen, befinden sich weiterhin in kritischem Zustand.

Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft Offenburg am Dienstag (24. November) mit. Die Mutter der Familie war zum Zeitpunkt des Unglücks nicht in der Wohnung.

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Die Ermittler haben inzwischen die Identität und das Alter der fünf Todesopfer präzisiert. In der Wohnung starben der 46-jährige Familienvater, dessen 74-jährige Mutter sowie drei Kinder: zwei Mädchen im Alter von zehn und 13 Jahren und ein 14-jähriger Bub.

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Die beiden überlebenden Kinder wurden mit Rettungshubschraubern in Spezialkliniken gebracht, eines davon nach Frankreich. Die Mutter wurde nach dem Unglück zunächst ärztlich betreut.

Obduktionen sollen Klarheit bringen

Weiterhin völlig offen ist, woran die fünf Familienmitglieder starben. Alle Todesopfer sollen rechtsmedizinisch untersucht werden. Kriminaltechniker sicherten noch bis spät am Montagabend Spuren in der Wohnung. Am Dienstag werden die Ermittlungen mit einem Gutachter fortgesetzt.

Die betroffene Wohnung und das gesamte Mehrfamilienhaus in der Richard-Wagner-Straße wurden zur Gefahrenabwehr und Klärung der Todesursache beschlagnahmt. Die Stadt Kehl organisierte die Unterbringung der übrigen Bewohner.

Ausgelöst worden war der Einsatz, weil Kinder der Familie am Montag nicht in der Schule erschienen waren. In der Wohnung wurde eine Gasbelastung festgestellt. Ob ein technischer Defekt oder eine Straftat hinter der Tragödie steckt, ist weiter Gegenstand der Ermittlungen.