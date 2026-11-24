i Urlaub ohne Kindergeschrei: Die US-Reederei Carnival plant auf ihrem neuen Megaschiff kinderfreie Zonen auf gleich vier Decks. istock Eigene Pools, eigener Strand Kreuzfahrt-Riese setzt jetzt auf kinderfreien Urlaub Urlaub ohne Kindergeschrei: Die US-Reederei Carnival plant auf ihrem neuen Megaschiff kinderfreie Zonen auf gleich vier Decks. Von Newsdesk Heute 24.11.2026, 15:40 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eigene Pools, spezielle Kabinen und sogar ein Strand, an dem Kinder keinen Zutritt haben: Die US-Reederei Carnival Cruise Line reagiert auf die steigende Nachfrage nach Urlaub ohne Nachwuchs und baut ihr Angebot für Erwachsene kräftig aus.

Auf der "Carnival Destiny", die 2029 in See stechen soll, sind gleich vier Decks mit Bereichen ausschließlich für Erwachsene geplant. Der Megaliner bietet Platz für knapp 8.000 Passagiere und ist das erste von drei geplanten Schiffen einer neuen Klasse.

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Kinderfreie Flächen werden massiv ausgebaut

Im Vergleich zu bisherigen Carnival-Schiffen soll es rund dreieinhalbmal so viel kinderfreie Fläche geben. Neu sind eigene Kabinen, die ausschließlich Erwachsenen vorbehalten sind.

Auch bei MSC Cruises, Royal Caribbean und Princess Cruises gibt es bereits separate Bereiche für Erwachsene. Virgin Voyages verzichtet überhaupt auf Kinder an Bord. Gemeinsam mit JetBlue bietet die Reederei mittlerweile auch kinderfreie Flüge samt Transfer zur Kreuzfahrt an.

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Eigener Strand auf den Bahamas

Carnival weitet das Konzept auch auf seine Privatinsel Half Moon Cay aus. Dort soll 2027 mit dem "Serenity Beach" ein eigener Strandabschnitt für Erwachsene entstehen.

Gleichzeitig investiert die Reederei weiter in Familienangebote. Auf dem neuen Megaschiff soll dafür fast doppelt so viel Platz zur Verfügung stehen wie auf den jüngsten Carnival-Schiffen. Unter anderem sind Minigolf, Spielhallen und Familienrestaurants vorgesehen.