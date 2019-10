Alko-Lenker war 26 km auf den Felgen unterwegs

Alkohol und offenbar Drogen im Blut, aber keinen Führerschein – so raste ein 24-jähriger Mühlviertler auf den Felgen seines Autos durch das Land.

Zeugin meldete Fahrt auf Felgen

Stahlfelgen "weggeschliffen"

Es war ein wilder Ritt mit einem völlig demolierten Auto, auf dem beide Reifen der rechten Seite fehlten. Laut Polizei soll der 24-jährige Lenker aus dem Bezirk Rohrbach innerhalb von 15 Minuten so 26 Kilometer zurückgelegt haben.Begonnen hat die unglaubliche Fahrt am Sonntag gegen 20.53 Uhr im Bezirk Eferding. Auf der B134, im Bereich Kreisverkehr Wallern, verursachte der 24-Jährige einen Verkehrsunfall mit Sachschaden, dabei wurde sein Pkw schwer beschädigt.Doch der Mann sah keinen Grund anzuhalten, setzte seine Fahrt auf der B134 und B129 fort. Die Fahrt wurde auf der L1219, auf der B131 und auf der L1507 weiter geführt. Doch die Fahrt blieb nicht unbemerkt. Eine Fahrzeuglenkerin zeigte bei der Polizei an, dass ein Pkw auf den Felgen fährt.Die Beamten kamen dem Mann schnell auf die Spur, sie konnten nämlich am Streckenverlauf Schleifspuren von der durchdrehenden Stahlfelge der Antriebsachse auf dem Asphalt feststellen.Diese Spur verfolgten sie bis in den Bezirk Rohrbach, Landshaagerstraße StrKm 3,675. Dort stellten sie den Pkw-Lenker schließlich um 21.08 Uhr.Der 24-Jährige legte damit eine Strecke von etwa 26 Kilometern zurück. Es fehlten beide Reifen auf der rechten Seite. Hinten rechts befand sich nur mehr die Stahlfelge. Vorne rechts wurde die Stahlfelge regelrecht bis zur Bremsscheibe "abgetragen". Dabei wurden Stahlreste dieser Felge durch das Blech des Kotflügels hindurch geschleudert.Bereits am Anhalteort zeigte der Pkw-Lenker laut Polizei Anzeichen einer Alkoholisierung. Zudem wurde schnell klar, dass er derzeit keine gültige Lenkberichtigung besitzt, da ihm diese entzogen worden war.Ein Alkotest ergab einen Wert von 1,06 Promille. Zudem zeigte er Symptome einer Suchtgiftbeeinträchtigung - der 24-Jährige verweigerte jedoch die klinische Untersuchung. Anzeigen folgen.