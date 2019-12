Alk-Lenker flieht und sorgt für Riesen-Chaos

Auf der Flucht vor der Polizei demolierte ein 35-jähriger Alkolenker erst mehrere Verkehrszeichen, dann krachte er gegen eine Leitplanke.

Lenker befreiten Lenker aus Auto

In Schlangenlinien fuhr Mittwoch um 20 Uhr ein 35-Jähriger mit dem Pkw auf der B 148, Altheimer Landesstraße Richtung Altheim. Deswegen wurde auch die Polizei auf den Mann aufmerksam. Bei einem Kreisverkehr versuchten die Beamten ihn anzuhaltenDoch die ignorierte der Fahrer, drückte stattdessen aufs Gas. Mit gutem Grund: er hatte 1,48 Promille intus.Auf seiner Flucht überholte der Lenker mehrere Fahrzeuge. So auch in ein Sattelkraftfahrzeug in einer unübersichtlichen Doppelkurve.Dabei streifte der 35-jährige aus dem Bezirk Braunau das Fahrzeug und fuhr ein Verkehrsschild nieder, ehe er gegen die Leitplanke und eine Lärmschutzwand krachte. Auch ein Laternenmast sowie mehrere Verkehrsschilder wurden auf der Wahnsinnsfahrt demoliert.Andere Lenker leisteten erste Hilfe und befreiten den Mann aus dem Fahrzeug. Der Fahrer wurde leicht Verletzt von der Rettung ins Spital gebracht. Dort wurde auch der Alkotest gemacht.Am Pkw entstand Totalschaden.