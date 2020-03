Alle Cineplexx-Kinos nun österreichweit gesperrt

Aufgrund der aktuellen Coronavirus-Lage stellt die Kinokette Cineplexx am Samstag vorübergehend den kompletten Kinobetrieb in Österreich ein.

Alle 29 Cineplexx-Kinos in Österreich werden am Samstag vorübergehend geschlossen. "Bis auf Weiteres" heißt es von den Betreibern, Grund ist der Kampf zur Eindämmung des Coronavirus. "Wir hoffen euch bald wieder mit tollen Filmen bei uns begrüßen zu dürfen", so die Betreiber. Zuvor waren zwar Vorstellungen abgehalten worden, je zwei Sitzplätze mussten aber zwischen Kinobesuchern frei bleiben.Zur Sperre heißt es nun: "Mit der umgehenden, bereits mit morgenerfolgenden Umsetzung dieser Vorgaben nehmen wir unsere soziale Verantwortung wahr – denn die Sicherheit und das Wohlbefinden unserer Besucherinnen und Besucher und natürlich unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat für uns oberste Priorität."Am Samstagmorgen gab das österreichische Gesundheitsministerium die aktuellen Fallzahlen bekannt. Derzeit gibt es 602 bestätigte Fälle. Insgesamt wurden 7.467 Personen getestet. Sechs Personen sind bereits wieder genesen, eine infizierte Person starb.Am Freitag gab Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) weitere Maßnahmen bekannt, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen. So dürfen Restaurants ab Montag nur noch bis 15 Uhr geöffnet haben. Das Paznauntal und St. Anton am Arlberg stehen unter Quarantäne. In weiten Teilen der österreichischen Krankenhäuser kommt ein Besuchsverbot.