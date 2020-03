Alle Mitglieder dieser Familie haben Corona

Der Salzburger Christian Fischbacher ist positiv auf das Coronavirus getestet worden – genauso wie seine Ehefrau, Schwägerin, Bruder, Oma und Opa.

Oma, Opa, Bruder, Schwägerin, Ehefrau und Christian Fischbacher selbst – alle Leben zusammen in einem Doppelhaus im Salzburger Pongau, alle wurden positiv auf das Coronavirus getestet. "Wir sind seit einer Woche in Quarantäne", berichtet der Pongauer im Gespräch mitAm Schlimmsten hat es aber seinen Bruder (39) erwischt. "Er ist Diabetiker, hat starke Hustenanfälle und hohes Fieber. Er musste ins Spital." Fischbacher selbst hat nur leichten Husten. Seine Frau zeigt gar keine Symptome. "Meine Mutter ist 59 Jahre alt, mein Vater 63. Zeitweise ging es ihnen besser, seit gestern haben sie wieder Husten und Fieber." Medikamente bekommt die Familie keine. "Wir versuchen aber, unser Immunsystem mit Vitaminen zu stärken."In einem Facebook-Video appelliert der 31-Jährige nun, das Coronavirus ernst zu nehmen: "Der Krankheitsverlauf ist bei jedem Menschen anders. Das macht das Virus so hinterlistig." Noch mindestens eine Woche muss die Familie in Quarantäne bleiben. "Wir halten unseren Hausarzt über die Symptome am Laufenden."