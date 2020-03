Alles weg: RAF zu spät dran für Hamsterkäufe

Auch die Promiwelt deckt sich für die nächsten Tage mit Käufen ein. Rapper RAF Camora versuchte auch sein Glück.

Gefühlt ist aktuell ganz Österreich in Supermärkten. Nudeln, Reis, Obst und Gemüse. Allesamt versuchen so viel wie möglich einzukaufen, um für den Ernstfall gewappnet zu sein.Auch RAF Camora scheint die Lage sehr ernst zu nehmen und machte sich auf den Weg in eine "Spar"-Filiale. Wie er aber auf Instagram zeigte, war er leider zu spät dran. Denn abgesehen von ein paar Vitamin-Shots und Sellerie, ging der Musiker leider leer aus. Witzig: Ausgerechnet das Pesto Calabrese stand aus irgendeinem Grund unberührt in den Regalen. Das nahm sich der Musiker dann auch gleich mit. Besser als nichts.Gute Nachrichten aber: Die Supermärkte haben sich offenbar im Hintergrund seit Wochen auf die Situation vorbereitet. "Die Abverkäufe in unseren Filialen sind seit Tagen deutlich höher als sonst und steigen weiter. Das wird auch in den nächsten Tagen so sein", meldete Lidl gegenüberEin Appell der Handelskette: "Es gibt genug Lebensmittel! Wir haben uns im Hintergrund seit Wochen mit einer täglich tagenden Task-Force auf diese Situation eingestellt". Auch die Lebensmittelkette "Spar" versichert, dass man mehr als genug Ware habe.