Am Freitag erfindet sich die SPÖ neu

Bei einer "Erneuerungsklausur" möchte SPÖ-Chefin Rendi-Wagner den Geist der "Ära Kreisky" mit den Herausforderungen der Gegenwart verbinden.

"Wir müssen die SPÖ neu denken, so radikal, wie wir es seit ihrer Gründung nicht mehr gemacht haben. Tabulos und schonungslos ehrlich". Mit diesen Worten wandte sich SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner am Wochenende über die sozialen Medien an ihre Fans ("Heute.at" hat berichtet) . Nun möchte sie diesen Worten schnellst möglich Taten folgen lassen. Wie Rendi-Wagner in der ORF-Sendung "Report" ankündigt, kommt es am kommenden Freitag zu einem "Startschuss", einer "Erneuerungsklausur" des SPÖ-Präsidiums.Ziel der Klausur sei eine inhaltliche Erneuerung der Partei. Dabei stünde besonders die Frage, warum es heutzutage eine Sozialdemokratie brauche im Vordergrund, so Rendi-Wagner. Sie wolle den Geist der erfolgreichen "Ära Kreisky" wieder beschwören und diesen in die Gegenwart holen. Dazu gehöre auch eine stärkere Mitgliederbeteiligung auf Landes-, Bezirks- und Bundesebene. Auch SPÖ-Gastmitgliedschaften seien künftig möglich. Die Partei müssen sich wieder in alle Richtungen öffnen, "Experten, allen Bevölkerungsschichten", so Rendi-Wagner.Dem Ratschlag ihres burgenländischen Landeshauptmannes Hans-Peter Doskozil, sich - ähnlich Sebastian Kurz in der ÖVP - ein starkes Durchgriffsrecht zu sichern, die Partei zu verjüngen und weiblicher zu machen, kann Rendi-Wagner (noch) nicht viel abgewinnen: "Zuerst sollten wir uns auf die Inhalte konzentrieren und diese wieder mit Leben erfüllen", so die SPÖ-Chefin, die plant, auch bei der nächsten Nationalratswahl als Spitzenkandidatin anzutreten.