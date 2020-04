An #GatoradeChallenge teilnehmen & gewinnen!

"Heute" & Gatorade laden dich zur #GatoradeChallenge ein: Zwei Hauptgewinner gewinnen einen Jahresvorrat Gatorade; unter den anderen Teilnehmern werden fünf Gatorade Packages verlost.

Schluss mit Ausreden: Wir starten mit einer sportlichen Challenge in die letzten zwei Wochen, bis die Sportstätten wieder öffnen und fordern zurheraus!Gatorade initiiert dieund bringt Spaß und Bewegung in denAlltag. Mitmachen funktioniert ganz einfach und es gibt jede Menge zu gewinnen, besonders schnelle, aber auch kreative TeilnehmerInnen haben die Chance auf coole Gatorade Gewinne!aus 5 Gatorade Flaschen einen, indem du eine Klopapierrolle wie einen Fußball verwendest – entweder in Rekordtempo oder besonders kreativ.inklusive Zeitangabe auf Instagram mitGewinne einen von zwei Jahresvorräten Gatorade oder eines von fünf Gatorade Goodie-Packages.Also stopp die Zeit mit, hol deine witzigsten Accessoires aus dem Schrank, absolviere den Parkour und teile das Ergebnis mit uns!Um den Körper optimal auf die Challenge vorzubereiten, eignet sich Gatorade bestens. Beim Sport verliert der Körper nicht nur Flüssigkeit, sondern auch wertvolle Mineralien. Als isotonisches Getränk gleicht Gatorade diesen Verlust wieder aus und sorgt on top fur den Erhalt der Leistungsfähigkeit.