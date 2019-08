Vor 1 ' Am Graben in die Tasten hauen

An diesem Wochenende steht das Piano am Stephansplatz und lädt ein zum "Mitspielen". Bild: Kein Anbieter/Openpianoforrefugees

Klavier spielen mitten in Wien: Das ist bis Sonntag nahe des Stephansplatz, gleich neben der Pestsäule, möglich. Dahinter steckt ein soziales Projekt.

Jeder kann hier Künstler sein, jeder darf mal spielen. Und wann gibt es schon die Möglichkeit in so einem hinreißenden Szenario zu spielen, wie mitten in der Wiener Innenstadt?



Der Verein, der frei zugängliche Open Pianos in unterschiedlichen Städten und Plätzen aufstellt, macht genau das möglich. Von 1.-4. August steht der Flügel nahe dem Stephansplatz und lädt ein, sich hinzusetzen und zu spielen. Die Motivation für den Verein ist es Integration durch Kunst und Musik zu ermöglichen, gläserne Decken zu durchbrechen, Gesellschaftsschichten zu vereinen.



Musikalische Integration für Jedermann



Seit rund drei Jahren gibt es den Verein "Open Piano for Refugees". Er ist ein "Verein zur Förderung der öffentlichen Begegnung, Integration und Nächstenliebe". Das Konzept ist immer gleich: Klaviere werden in der Öffentlichkeit platziert und bieten eine Bühne für Musik, Kommunikation und Interaktion zwischen Menschen, Passanten und Beobachter. Es entsteht die erste Stufe der Integration. Die Musik und die Interaktion bildet eine Brücke zwischen fremden Menschen.



Im Musikinstitut "DoReMi" (Klaviergalerie, 7., Kaiserstraße 10) organisiert der Verein Musikunterricht im Paarunterricht: Sozial benachteiligte und geflüchtete Menschen musizieren gemeinsam mit Einkommensstärkeren, wodurch Integration unterstützt wird. Der Verein hat es sich auch zur Aufgabe gemacht den Menschen zu helfen, sie am Arbeitsmarkt zu integrieren. Die Fähigkeiten der Menschen, die sich engagieren wollen, werden beim Unterricht, bei Konzerten und anderen Veranstaltungen eingebracht: Sie werden Betreuer der Open Pianos, Musiklehrer beim Institut und vieles mehr. So entsteht für die Menschen eine Möglichkeit, erwerbstätig zu werden. "Alle drei Grundpfeiler sind essentiell, um Menschen nachhaltig integrieren zu können", heißt es auf der Website. Für den Erhalt dieses Konzepts sind Spenden essentiell. Patenschaften für bestimmte Musiker unterstützen der Fortbestand dieser Idee.



Weitere Termine:



1-4. August



INNSBRUCK (A), M.-THERESIENSTR.



8-11. August



DORNBIRN (A), MARKTPLATZ



8-11. August



SALZBURG (A), MOZARTPLATZ



8-11. August



BONN (D), MÜNSTERPLATZ/POSTSTRASSE



in Planung: 8-11. August



DÜSSELDORF (D)



15-18. August



LINZ (A)



in Planung: 15-18. August



DORTMUND (D)



22-25. August



SALZBURG (A), MOZARTPLATZ



in Planung: 22-25. August



MÜNSTER (D)



in Planung: 22-25. August



FRANKFURT (D), OPERNPLATZ



30. August – 2. September 2019



WIEN (A), MQ (no)