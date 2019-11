Am Christkindlmarkt in Linz gibts ein Riesenrad

Neue eher ungewöhnliche Attraktion im Linzer Volksgarten. Dort kann man heuer hoch hinaus – in einem 70n Jahre alten Riesenrad.

Riesenrad ist 70 Jahre alt

Am 24. November öffnen die Linzer Weihnachtsmärkte ihre Pforten. Und im Volksgarten wird wieder einmal eine ganz besondere Attraktion geboten.Neben dem bekannten und bei jung und alt bekannten Märchenrundweg und der Ice-Magic-Ausstellung wird es ein ganz besondere Fahrgeschäft geben.Direkt vor dem Musiktheater wird nämlich gerade ein Riesenrad aufgebaut.Und so etwa findet man nur ganz selten auf Weihnachtsmärkten. In Linz ist das Riesenrad übrigens eine Premiere. Das gab es noch nie.hat mit dem Besitzer Alfred Winkler gesprochen. "Ich war bisher im Alten Akh in Wien, aber Linz wollte unbedingt, dass ich hier her komme." Drei Tage lang haben sechs Personen am Aufbau des 70 Jahre alten Riesenrades gearbeitet.16 Meter ist das Ungetüm hoch, 14 Gondeln sind daran angebracht.Und so kann man in der Vorweihnachtszeit hoch hinaus…