Am Wochenende wird es wieder freundlicher

Während es am Samstag zum Teil noch regnen kann, kämpft sich am Sonntag die Sonne durch.

Das Wochenende in Niederösterreich beginnt eher durchwachsen. Lichtblick: Am Sonntag kommt die Sonne durch.Am Samstag ziehen einige Wolken durch und vor allem im Wald- und Mostviertel kann es zu Regenschauern kommen. Schnee fällt erst oberhalb von 1.200 bis 1.500 Metern. Sonst bleibt es weitgehend trocken. Am Nachmittag lässt sich dann erstmals die Sonne blicken, der Wind weht lebhaft, in höheren Lagen auch teils stürmisch. Frühtemperaturen: minus 3 bis plus 4 Grad, Tageshöchstwerte: 5 bis 11 Grad.Der Sonntag wird großteils freundlich und sonnig, immer wieder ziehen ein paar Wolken über das Land. Im Flachland und im Donauraum kann es zu Nebelbildung kommen. Frühtemperaturen: 0 bis 5 Grad, Tageshöchstwerte: 6 bis 12 Grad.