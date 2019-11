AMA: Selena Gomez führt die Power Rangers an

Die American Music Awards 2019 haben gerade stattgefunden. Niemand glänzte dort so wie Taylor Swift, Selena Gomez oder Carrie Underwood.

Eine der größten musikalischen Nächte des Jahres hat sich gerade zugetragen. Der alljährlich vergebene American Music Award ist immer auch ein perfekter Zeitpunkt, um ein Fashion Statement zu setzen.Für einen unvergesslichen Abend versammelten sich die Größen der Musikszene. Mit Musikerinnen wie Billie Eilish, Dua Lipa und Taylor Swift war auch viel Frauenpower vertreten.Für Selena Gomez war es eine Wiederkehr, nachdem sie das letzte Mal 2017 zu sehen war. Dieses Monat hat sie mit "Lose You To Love Me" ihren ersten Nummer-1-Hit.Am Red Carpet stahl sie allen die Show und zählte mit Katherina Langford, Halsey und Camilla Cabello zu den am besten angezogensten Stars.Ein geheimes Thema des Abends könnten aufgrund der grellen Farbwahl angelehnt an die Power Rangers gewesen sein.