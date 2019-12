Polizei sorgt mit Foto von "Amokläufer" für Verwirrung

Kurz nach dem blutigen Amoklauf im Universitätskrankenhaus Ostrau veröffentlichte die tschechische Polizei ein Foto des angeblichen Verdächtigen – und sorgte damit für Verwirrung.

"Wir bitten die Öffentlichkeit um Hilfe bei der Suche nach dem wahrscheinlichen Verdächtigen", schrieben die Ermittler auf Twitter und veröffentlichten dazu ein Fahndungsfoto, das den flüchtigen Täter zeigen sollte. Gleichzeitig warnten die Beamten "äußerste Vorsicht" walten zu lassen.Mit diesem Beitrag sorgte die Polizei allerdings gehörig für Verwirrung. Denn der gesuchte Mann in der auffällig roten Jacke soll nun gar nicht der mutmaßliche Täter sein. "Er ist ein wichtiger Zeuge des Vorfalls, aber im Moment suchen wir nach einer anderen Person", so die Exekutive auf Twitter. Das fälschlich verwendet Foto wurde mittlerweile wieder gelöscht.Laut Augenzeugen fielen die Schüsse in der Notaufnahme. Gegen 7.19 Uhr ging die Alarmierung bei der Polizei ein, rund fünf Minuten später waren die ersten Beamten vor Ort. Mittlerweile ist das Krankenhaus komplett abgeriegelt worden, auch ein schwer bewaffnetes Sonderkommando hat Stellung bezogen. Bislang sind vier Todesopfer bestätigt, zwei weitere Menschen sollen schwer verletzt worden sein.Ostrau (Ostrava) ist mit rund 290.000 Einwohnern die drittgrößte Stadt Tschechiens und Verwaltungszentrum der mährisch-schlesischen Region. Die Stadt liegt an der Nordostgrenze Tschechiens, zehn Kilometer südwestlich von Polen und 50 Kilometer von der Grenze zur Slowakei entfernt.