6 Tote bei Amoklauf in Tschechien – Täter flüchtig

In Tschechien gab es am Dienstagmorgen einen Amoklauf mit mindestens sechs Toten und mehreren Schwerverletzten. Der Täter befindet sich noch im Gebäude.

In einem Krankenhaus in der Stadt Ostrava (Ostrau) im Westen Tschechiens ist es am Dienstag zu einem Amoklauf gekommen. Ein Unbekannter feuerte mehrere Schüsse im Inneren des Gebäudes ab. Zunächst meldeten die Behörden vier Tote und mehrere Schwerverletzte. Inzwischen stieg die Zahl der Todesopfer auch sechs Personen an.Laut Polizei ging der erste Notruf gegen 7.19 Uhr früh ein.Augenzeugen berichteten laut Medien, dass sie Schüsse aus dem Bereich der Notaufnahme gehört hätten. Das Spital wurde evakuiert. Die Polizei sei mit zahlreichen Beamten und einem Sondereinsatzkommando vor Ort. Zudem wurde die Sicherheit an öffentlichen Plätzen und möglichen weiteren Attentatszielen verschärft.Der Schütze ist nach ersten Informationen noch auf der Flucht , schwerbewaffnete Beamte suchen nach ihm. Der Hintergrund der Tat ist noch völlig unklar.Die Behörden hatten zunächst auch ein Fahndungsfoto des mutmaßlichen Schützen veröffentlicht und die Bevölkerung um Mithilfe gebeten. Kurz darauf wurde das Fahndungsfoto allerdings wieder zurückgezogen. Es handelte sich bei dem Abgebildeten laut Polizei zwar um einen Zeugen, jedoch nicht um den Täter. Offenbar war es aufgrund der roten Jacke – die Augenzeugen an dem Schützen beschrieben – zu einer Verwechslung gekommen.Ostrava ist mit rund 290.000 Einwohnern die drittgrößte Stadt Tschechiens und Verwaltungszentrum der mährisch-schlesischen Region. Die Stadt liegt an der Nordostgrenze Tschechiens, zehn Kilometer südwestlich von Polen und 50 Kilometer von der Grenze zur Slowakei entfernt. Die Universitätsklinik in der Industriestadt hat rund 1.200 Betten.